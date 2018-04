Évole y Colau

Si no fueran tan dañinos nos darían lástima, canta Serrat. Eso nos pasa con Jordi Évole (lo siento, de nuevo Jordi Évole). Ningún profesional de la tele se empeña tanto en decepcionar cada semana. Este domingo se llevaba a otro desencanto de la televisión reciente, Mercedes Milá, portavoz cabreada de sí misma. Fue una charla de cebolletas que haría forzar el rictus al Señor Lobo. Milá, que renunció a ser condesa de Montseny y a tener seny, es partidaria de vulgarizar la monarquía para que sea la última institución por derribar. Évole jaleaba al futuro fichaje de Atresmedia.

De toda la sarta de hipocresías que pronunció la pareja a la sombra de lo que fue la de sede de TVE en Barcelona, Miramar, yo resaltaría la añoranza de ellos porque ya no hay programas catalanes para toda España. Otra mentira independentista de tantas. RTVE no tiene uno sino tres canales gestionados desde Barcelona: La 2, Clan y Teledeporte. Entre todos no suman ni el 5% de la audiencia pero están sustentados por una carga de trabajo y volumen de profesionales que ya lo quisiéramos en otras periferias. La TV en España sigue manteniendo con lealtad la producción audiovisual del lobby catalán en canales públicos, privados, en abierto, de pago e intravenosos. Eso sí, la serie más vista se graba en Sevilla, Allí abajo (aunque sea mala). La élite catalana nació con el reproche en la boca.

El ex jefe de Évole, Andreu Buenafuente, estaba en primera fila con Serrat para la elevación callejera de Pepe Rubianes. Por allá endiosaron a este presunto cómico que reunió toda la malaje posible de la zona. Más allá de que insultara a España, fue un mal actor aunque lo eleven a héroe. El héroe, con rotundidad, es el degradado almirante Cervera, que se enfrentó al imperialismo yanqui, un repugnante expansionismo que antecedió al de Mussolini o al de Hitler. En otros países un militar como Cervera sería conocido y apreciado. Colau prefiere despacharlo con puntapiés por ser de Cádiz. Los de Podemos y sus satélites deberían recibir clases de Historia.