La Familia (Real), mejor. Gracias

Los intentos de arrancar declaraciones a los Reyes estos últimos años sobre la situación procesal del matrimonio Urdangarín han sido vanos. La única posibilidad de conocer cómo respiraba la Familia Real han sido los gestos: los viajes privados de Doña Sofía y la infanta Elena a visitar a la pareja, el encuentro de Don Juan Carlos al poco de abdicar con su hija Cristina, el hecho de que Urdangarín no fuese invitado a entrar en la habitación de Don Juan Carlos cuando convalecía en una clínica, la no invitación a las celebraciones familiares o la aparición de la infanta Cristina, sin su marido, en los funerales de personas próximas a la Familia Real. Por no citar la decisión más relevante del rey Felipe: despojar a su hermana y a su marido del título de Duques de Lugo, ante el empecinamiento de ella de no renunciar por propia iniciativa como se le había sugerido primero y ordenado después. Un cortafuegos impuesto por el Rey para impedir mayor daño a la imagen de la Corona.

Han sido años de pesadilla para la Familia Real que, en algún momento, ha afectado incluso a las relaciones personales por la dureza de la distancia que Don Juan Carlos y Don Felipe impusieron con los Urdangarín.

Esa pesadilla ha finalizado con la sentencia, aunque para los Urdagarín continúa la agonía ante el encarcelamiento de él a corto o medio plazo.

Se inician semanas intensas para los Reyes, dentro y fuera de España. A la normalización de la agenda se suma que ya no caben especulaciones sobre el papel de la Casa Real en el caso Nóos: han dejado actuar a la Justicia libremente. Si no fuera así, la infanta Cristina no llevaría tantos años de calvario a pesar de que desde el primer momento un número considerable de jueces y fiscales advertían que no había cometido más delito que confiar en su marido … Ni hoy estaría proyectando el futuro en función de dónde cumplirá su condena Iñaki Urdangarín.