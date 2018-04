La Familia Real, en el punto de mira

El polémico vídeo del desencuentro entre las dos Reinas en la misa de Pascua se zanjó el pasado fin de semana con unas apariciones públicas de doña Sofía y doña Letizia que han hecho que las aguas vuelvan a su cauce en el seno de Casa Real. ¡Hola!, como no podía ser de otra forma, dedica su portada a la imagen de la semana: la de la Reina Letizia abriendo la puerta del coche a doña Sofía durante su visita al rey Juan Carlos en el hospital tras su última operación de cadera.

Pero el resto de revistas no se quedan atrás y dedican amplio espacio a este asunto, y también al regreso de la infanta Cristiana a la vida pública para acudir al homenaje a don Juan de Borbón, un acto eminentemente familiar al que la hermana del Felipe VI no podía faltar, y del que da buena cuenta Love. La victoria judicial -y moral- de Belén Esteban sobre Toño Sanchís, su ex representante, también es abordada ampliamente en el quiosco rosa de esta semana. Semana, sin ir más lejos, la lleva de tema de portada. La princesa del pueblo se recrea en su triunfo y pretende ir "a por todas", asegura. Vamos, que va a dejar a Sanchís pelao porque el ex manager se enfrenta a la quiebra económica y a una auténtica revancha en la que su imagen, todo apunta, a que quedará bastante perjudicada. Diez Minutos ha sacado a la luz un reencuentro entre Ana Obregón y Alessandro Lequio bastante triste, pues ambos están muy "preocupados" por la salud de su hijo. La bióloga y el colaborador televisivo viajaron a Estados Unidos para ver a Álex, que ha pasado de comerse los micrófonos de los periodistas a prometedor empresario de 25 años, y los tres han sido fotografiados saliendo de un centro médico especializado en cáncer. Las alarmas se han disparado.