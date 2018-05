Parecía como una tormenta de primavera en un vaso de agua. Las fechas de la Feria del año 2019 ya estaban dando que hablar demasiado. En el Ayuntamiento no han optado por otra consulta participativa telemática, ya está bien, sino por solucionarlo al modo jerárquico: esto es lo que hay. La Feria empieza y termina en mayo, del 4 al 11, con sus dos semanas pascuales por medio. Si no empieza en abril, la culpa no la tienen Juan Espadas ni Juan Carlos Cabrera, sino el calendario litúrgico, que llega tardío, con un Miércoles de Ceniza el 6 de marzo, con un Domingo de Ramos el 14 de abril. Pero, tras el trabajito que les ha costado implantar la Feria larga y el miércoles festivo, y con el éxito autoproclamado y con el récord del Metro, no la van a aligerar así por las buenas.

Un ejemplo de consenso: han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Jerez, que también retrasará su Feria del Caballo, cuyo formato largo le han copiado en Sevilla. En Jerez gusta mucho un caballo. Pero en Jerez no les da la afición para tantas corridas de toros como en Sevilla. Por ello, han pactado las fechas, como buenos hermanos feriantes. La otra parte del problema taurino eran las fechas de San Isidro, que son las que son. Este santo labrador, patrono de la urbe más grande de España, no es móvil, sino que se festeja el 15 de mayo, sí o sí. Por lo que ambas ferias taurinas también irán de corrido, sin cargarse el abono de la Maestranza.

Al final se ha visto que solucionar la Feria es más fácil que arreglar la Semana Santa. Ya no volverán a hablar de la Feria hasta que se acerque. Aquí se dice lo de "hasta el año que viene, si Dios quiere". Mientras que se habla todo el año de la Semana Santa y la carrera oficial, lo que multiplica las ocurrencias y los peligros.

La Feria de 2019 será la Feria de Mayo. Se solía decir que a partir del 1 de mayo era la Feria de los madrileños llegados en AVE. Y el próximo año, en mayo total, será la Feria de los políticos llegados en AVE, en la precampaña de las elecciones municipales. Puede que venga hasta Mariano Rajoy, no sólo Pedro Sánchez y Albert Rivera, como este año. ¿Y Pablo Iglesias? Verlo en el paseo de caballos sería un éxito.

La Feria de Mayo será la Feria de los políticos, en Sevilla y en Jerez. Por eso, se han puesto tan fácilmente de acuerdo los dos ayuntamientos, para las fechas y para lo que sea. A todos les interesa lo mismo, que es seguir luchando al pie del cañón.