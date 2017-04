Saludarte debo, bruja de mis desvelos, porque no diré de higos a brevas, sino de Feria a Feria es el tiempo que nos separa en el devenir de los días.

-Ya te estás poniendo filosófico para disimular, con eso del devenir, lo que no es otra cosa que haberme arrinconado en las esquinas del almanaque -una también tiene recursos del bien decir- hasta que, necesitado de inspiración, vienes a buscarme con las astutas pesquisas del interés.

-Poco cariñosa me saludas entonces, con las ganas que tengo de darme contigo a las retahílas, abandonado a tus encantos y sin temor alguno a tus conjuros.

-Para que aprendas retahílas cómprate el libro de Martín Gaite, no se te ocurra pensar que te lo regale, y cuídate de los conjuros torcidos porque nunca me han gustado las brujerías sosas ni los estropicios escacharrados de las brujas con verrugas.

-O sea, que eres bruja posmoderna y vas por libre, sin acatar los dictados del mismísimo diablo, ya que no caben, ni siquiera para la maldad, verdades absolutas.

-Bien lees a Saramago, que te veo venir con las digresiones y me embaucas porque, harta de las condenadas vueltas del tren, esas divagaciones vienen al caso para airear las entendederas. Aunque quizás pienses que mejor sería surcar el firmamento a la luz de las estrellas en el aquelarre de las noches.

-Desde luego, pero eso está reservado a las brujas y no sé si este año mereceré tu compañía en una escapada sideral, aunque deba someterme, para ello, a magias negras.

-Negro es como lo tienes, pero no cejes en el empeño por si me coges en un descuido.

En fin, aquí me las apaño con la bruja del tren cuando las vísperas se han hecho Feria por el estreno de un calendario -y la complicidad de un puente festivo- que dará para el balance de la novedad llegado el momento en que se levante el estado de excepción de la fiesta en real. Además, los veinticinco años cumplidos desde la Exposición Universal de 1992 ya ponen portada y orla a esta Feria de 2017, que no ha de escapar al común argumento de sus variopintos relatos: todas las ferias la Feria, sin menoscabar el tino de Cortázar.

-Dime una cosa, dilecta bruja, ¿qué hacías hace un cuarto de siglo, en 1992?

-Es que no te enteras, plumilla, o te haces el tonto con poco disimulo. No me manejo por años de los mortales, ni quiero pasarme la eternidad sometida al vituperio en el purgatorio de este tren. Pero, ahora que me lo preguntas, ese año le pedí a Satanás, sin todavía trato carnal alguno, una excedencia para hacerme Curro.

El tren de la bruja