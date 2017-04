De Feria a Feria

El tren de la bruja

Dice la bruja que, vendida su alma al diablo, ya no se somete al tiempo de los almanaques, aunque la portada de la Feria se empeñe en recordarnos no que cualquier tiempo pasado fue mejor, sino distinto. Acaso no tanto, si de ferias hablamos, porque la Expo 92 puede asimilarse a una mayúscula y universal feria de muestras, como las más modestas que, propias del ganado, dieron razón primera de estos días de hogaño en el real, donde la bruja ya es decana de las atracciones populares con su tren añoso.

-No has pensado, bruja mía, que llegado es el tiempo de cambiar de tren para darte a sortilegios mayores, sin necesidad de escobas agitadas ante la expansión de la concurrencia.

-De conjuros no se vive, escribiente, y la competencia esotérica hace estragos entre cartas y bolas de cristal, pero ya me dirás si estás haciendo méritos para volar sobre los cielos de Sevilla que Romero Murube dijo perdidos porque no contaba con la asistencia de mi escoba.

-Pues no creo equivocarme si te recomiendo que te hagas bruja del AVE, ahí queda dicho, cuando de los madriles bajan feriantes noveleros, distinguidos o negociantes de modernos tratos, para acudir a la Feria como expedición festiva o al orden del día de los contactos.

-O sea, que además del wifi, los auriculares y las atenciones que se dispensan según la tarifa, también fuera posible departir con una bruja exquisita, sin escoba rústica, vestida de negro elegante, para distracción de los pasajeros con mi encanto sobrenatural.

-Hay que ver cómo me despachas este año, que te enfurruñas a las primeras con cualquier cosa que te digo y yo nunca te he tenido por bruja mala, ni siquiera por bruja Piruja.

-Eh, vamos a dejarlo ahí que eres un suavón y las clavas por la espalda.

-Pues entonces échame cuenta y pensemos despacio qué servicios se podrían ofrecer si no te hace ascos ser bruja del AVE. Que a mí se me ocurre uno atractivo. Fíjate, del mismo modo que hay vagones silenciosos donde se apagan los móviles para que no tengamos que escuchar, sin confidencia alguna, las más variopintas conversaciones, pudiera haber en el convoy del AVE vagones encantados, con una bruja que fuera diestra para, por un ligero incremento del precio del billete, ofrecer sortilegios y hechizos propicios. Nada más que en este puente festivo te saldrían las cuentas.

-Vaya ocurrencia. ¿Y si me pongo en Santa Justa, cerca de las escaleras mecánicas, con un cartel sugerente, ofreciendo entradas para el Tren de la Bruja? ¿O me ofrezco a los taxistas como bruja de compañía para descifrar a los viajeros los graciosos misterios de Sevilla?

-No hay quien pueda contigo, pero te espero esta noche en la Caseta de los Turistas.