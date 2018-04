Financiación de 'startups'

Cuando nace un nuevo sector económico, resulta imposible conseguir datos estadísticos acerca de esa nueva actividad, ya sea sobre el empleo, la inversión o la distribución geográfica de la actividad.

Por un lado, las estadísticas oficiales no llegan a un grado de detalle tan elevado como para obtener información sobre ese nuevo sector. Típicamente, aparece agregado a otro sector ya existente. Por otro lado, al tratarse de un sector nuevo, hay pocas empresas y son pequeñas y todavía no cuentan con una patronal organizada. El resultado es que se conocen pocos datos con certeza y no es posible llevar a cabo un análisis económico riguroso.

Éste ha sido el caso de la financiación inicial que reciben las startups en España hasta hace muy pocos años. No se sabía quiénes las financiaban, qué agentes eran, cuánto dinero invertían, etc. La creación de la Asociación de Redes de Business Angels de España (Aeban), ha venido a cubrir una necesidad y contamos con datos relevantes sobre la creación y financiación de las nuevas empresas innovadoras españolas.

El informe 2018 muestra un panorama de los inversores (Business Angels) mucho más profesional, más diversificado, con mayor orientación internacional y menor aversión al riesgo. Además, desde el punto de vista tecnológico, más sofisticados.

Tradicionalmente, en los orígenes de este tipo de inversor que financia startups, el foco sectorial era muy estrecho y conservador. Sólo se invertía en nuevas empresas pertenecientes a sectores tradicionales, ya fuera el sector turístico, hostelero o agrario. Este enfoque sectorial ha cambiado profundamente durante los últimos diez años.

En la actualidad, la tecnología blockchain, las criptomonedas, la inteligencia artificial, la seguridad en la red, el machine learning y el big data, son tecnologías que están atrayendo la atención y la inversión de los Business Angels. Lo que interesa, en la mayoría de los casos, no son las tecnologías en sí mismas, sino las aplicaciones, los servicios asociados a las mismas, ya sean en sectores nuevos o en sectores tradicionales. Como ejemplo de esto último, el sector turístico, en un sentido amplio, contempla muchos nuevos servicios basados en esas tecnologías.

¿Cómo tienen conocimiento los inversores de la existencia de una startup interesante? Amigos y socios es la primera fuente. Si los amigos y socios viven en una zona con escasa actividad empresarial, su aportación será escasa. La segunda proviene de miembros de clubes de Business Angels. Igualmente, la zona en donde se ubiquen restringe o amplia enormemente las posibilidades. Los emprendedores directamente representan la tercera fuente. En zonas con muchos emprendedores, el flujo de información es extraordinario.

En una zona menos desarrollada, todo es más difícil. Pero no imposible. Crear clubes de emprendedores o de inversión, bien organizados, con actividades de exposición, presentaciones y otras actividades, que permitan un flujo de información y establezcan lazos con otras organizaciones en ciudades con mayores niveles de emprendimiento, pueden ayudar a compensar las limitaciones que imponen los territorios cuando la actividad empresarial es escasa. Aquellos que estén interesados en invertir en nuevas empresas, deberían intentarlo.