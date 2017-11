Florentino vuelve a ser Flo

Viendo que lasbromas no son la vertiente más prometedora, y que el humor de camaradería huele a rancio ya, Dani&Flo (y la añadida a principios de año, Lara Álvarez), han decidido apostar en las sobremesas de Cuatro por un clásico de la comedia: las imitaciones. Y con la última, por fin, han conseguido hacerse notar.

Florentino ha vuelto a ser Flo haciendo de Mayka Navarro, la reportera estrella de El programa de Ana Rosa que hasta en la sopa la hemos tenido diariamente contando la actualidad de procés en Cataluña. Para muchos anónima; para los seguidores de Ana Rosa, un descubrimiento, Mayka se ha tronchado al ver cómo Flo la imitaba comiéndose una barrita de chocolate en pleno directo, llorando tras una discusión con Eduardo Inda, o evitando una pelea entre dos catalanes por la estelada. Una auténtica estrella, vamos. Como la buena periodista que es, conocedora de los entresijos televisivos, la parodia no le pilló de improviso y, para añadir más salsa al chiste, incluso se sacó su propio bocadillo de tortilla ala francesa en pantalla. Hay que valer para encajar así de bien una imitación tan a bocajarro, pero Mayka lo vale.

"Para los que me conocéis, yo soy así. Poco me parece lo que pasa con las jornadas de seis horas de directo. Poco me parecen las barbaridades que suelto", dijo la propia Mayka Navarro ante una Ana Rosa muerta de risa que no dudó en defender su buen hacer informativo.

Aparte de revelarnos a Mayka, Dani&Flo continúa su periplo -inexplicablemente, por otra parte, teniendo en cuenta los resultados de audiencia- en la parrilla diaria del segundo canal de Mediaset. El programa se sustenta cada vez menos en la química entre los dos presentadores, con una Lara Álvarez que no aporta más bien nada. ¿Alguien la ha echado de menos cuando se ha ido de aventura con Jesús Calleja? Pues claro que no.

Lo de las bromas en la calle perdieron toda su gracia tras aquella que le hicieron a una chica que llamó a su madre en directo y la asustó tanto, que la pobre mujer acabó llorando angustiada. De muy mal gusto, normal que les llovieran las críticas.

Pero es que Dani&Flo deja en el espectador una sensación de déja vu permanente, un querer y no poder volver a Tonterías las justas, un tiempo perdido entre zascas, chistes relamidos y ocurrencias sin gracia. Lo de Dani Martínez ya es caída en picado, pero Flo puede dar mucho más de sí, como bien ha demostrado con su parodia de Mayka Navarro. Al espectador lo ha transportado a aquel tronchante El informal de sus comienzos. Ahí está el espíritu del verdadero Flo, el cómico que aún tiene mucho que hacer.