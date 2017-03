Fractura y fractura de cadera

La población occidental envejece, es un hecho cierto, y con ello aumenta la prevalencia de las fracturas de cadera que han llegado a adquirir dimensiones epidémicas. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad en España se producen más de 47.000 fracturas de cadera al año, eso quiere decir que en España cada veinte minutos alguien se fractura la cadera. Claro está que estos últimos datos oficiales hacen referencia a 2008. Probablemente la cifra de estos años sea mayor.

Este tipo de fractura está íntimamente ligada con la edad, pues la resistencia ósea al traumatismo es inversamente proporcional a la longevidad del enfermo. La osteoporosis es el proceso más determinante de aparición de fracturas por encima de los 50 años. Las fracturas más comunes son la extremidad distal de radio, la vertebral, la extremidad proximal de húmero y la extremidad proximal de fémur.

El doctor Ricardo Larrainzar Garijo, Jefe de Servicio Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Infanta Leonor señala que la fractura de cadera no solo es importante por su elevada prevalencia y el alto coste económico y social que conlleva a la sociedad en su conjunto sino para el enfermo y su entorno. La mortalidad intrahospitalaria es del 5 % y la acumulada en el primer año es del 30 %. Casi la mitad de los que sobreviven a la primera fractura de cadera no vuelve a caminar de forma autónoma y precisa ayuda para desplazarse. Un 5 % de los que se fracturan la cadera vuelven a hacerlo de forma precoz (entre 12 y 24 meses) y en estos casos el exceso de mortalidad aumenta hasta un 60 %. Precisamente por eso el especialista indica que es necesario que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la magnitud del problema y se establezcan estrategias específicas para su prevención y tratamiento. La fractura de cadera del siglo XXI requiere nuevas herramientas quirúrgicas, médicas y de gestión pero también es necesario que la sociedad acabe con esa "tolerancia" al fenómeno del anciano fracturado y que perciba que es una necesidad asistencial colectiva. Cuando una familia se enfrenta a la fractura de cadera de uno de sus ancianos no es consciente del impacto que este diagnóstico va a tener en el enfermo y su entorno.

La fractura por fragilidad es una entidad clínica de alto coste socioeconómico sanitario que obliga a las instituciones sanitarias a desarrollar políticas de gestión específicas facilitando el trabajo y la comunicación entre los distintos profesionales implicados para así alcanzar la máxima seguridad clínica y eficiencia en la atención a este problema de salud. En este sentido las unidades de fractura por fragilidad se muestran como una alternativa válida ya que permiten realizar la asistencia con una búsqueda permanente de la calidad y de la seguridad clínica. Además pueden alcanzar la máxima agilidad, autosuficiencia asistencial y la máxima efectividad clínica con la mayor eficiencia. Y por último permiten no realizar actuaciones que no aporten valor al diagnóstico o tratamiento de la enfermedad. Seguro.