Frustración prematura

Quién fuera niño este año. Los astros han querido que este 2017 los críos tengan la suerte de disponer de dos días después de Reyes para disfrutar de sus regalos antes de volver a las aulas. El sueño de cualquiera, hasta de los más adultos, esos que todavía se mueren por robarle minutos al día y así hacer derrapar su nueva bici por las calles del barrio. Ellos, los más pequeños, se piensan pasar todo el día de hoy jugando a ser niños, que para eso lo son.

A la que le regalaron el kit de la Señorita Pepis -en su versión moderna, claro está- utilizará las barras de labios para pintar camiones en algún papel que pille por casa. Al que le regalaron el coche teledirigido aprovechará un despiste de su hermana pequeña para acunar a su nuevo Nenuco. Ella, que lo más cerca del rosa que ha estado fue cuando vio un paquete de fresas en el supermercado, tendrá que pasearse por las calles del barrio con un -¿adivináis el color?- disfraz de princesa. Él, que de tanto ver MasterChef soñaba con tener su propia cocinita, se conformará imaginando que dentro de su enorme y nueva caja de herramientas están todos los utensilios necesarios para preparar un coulant.

También las hay que pidieron un elegante disfraz de Frozen, pero hicieron de tripas corazón y, agradecidas, jugaron con su divertido pack educativo de rocas y minerales. Y, ¿dónde dejamos al pequeño que quería el Spiderman volador? Hoy se sentará junto a sus padres, contemplará cómo su pandilla hace luchas entre superhéroes y volverá a hundir sus ojos en su nueva enciclopedia interactiva.

Serán niños una vez y su infancia durará poco, tan poco que los adultos la sentimos demasiado lejana y olvidamos que ellos no saben que existe lo socialmente establecido o lo políticamente correcto y nos empeñamos en pasar por alto sus deseos para imponerles lo que creemos que está bien, lo que la sociedad acepta y lo que sabemos no se saldrá de los cánones establecidos. Su vida es un juego, no la convirtamos en una frustración antes de tiempo.