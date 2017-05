Gastar más o ser más productivos

Emmanuel Macron no ha parado de recibir felicitaciones desde que ganó las elecciones. Ha sido importante poner freno a los movimientos de extrema derecha -y también de la izquierda italiana-, que amenazan con desmontar la Unión Europea.

Sin embargo, un día después de las felicitaciones, han empezado las advertencias y las negaciones desde Berlín y Bruselas. El presidente de la Comisión, Juncker, ha advertido que Francia gasta demasiado y lo hace en partidas inapropiadas. Con un 57% de gasto público con relación al PIB -el más elevado y diez puntos por encima de la media de la UE-, una deuda pública del 96% que no muestra síntomas de reducirse, un débil crecimiento de 1,6% y sin creación de empleo neto, la situación que hereda de la economía es muy complicada.

No basta con gastar más, porque además no se puede. La vía que Macron ha apuntado para relanzar a la economía francesa, emitiendo eurobonos que serían respaldados por Bruselas, ha sido inmediatamente negada por Merkel, que ha comentado que eso no ocurrirá mientras ella viva.

En el fondo, estos puntos de vista divergentes, están reflejando dos concepciones diferentes de la política económica. En el caso francés, el punto de vista tradicional ha sido el de intervenir por el lado de la demanda. Incrementando el gasto público y, más tarde, los impuestos para financiarlos, se cree que es posible sostener el crecimiento a largo plazo.

La realidad es que la economía francesa ha ido perdiendo competitividad en los mercados internacionales. Los productos franceses ya no se venden como antes en el mundo. Sus grandes empresas -en donde todavía gran parte del personal cuenta con el estatus funcionarial- han perdido terreno frente a otras más competitivas, tanto de Europa como de otras geografías.

Con unos ciudadanos fritos a impuestos y unas leyes laborales que hacen muy rígidas las relaciones entre empleados y empresas, Macron debería orientar más sus propuestas de reformas sobre estos temas, antes que apelar a una continuidad en el crecimiento del gasto público.

Alemania, por el contrario, cree en un modelo de funcionamiento distinto. Se niega a reducir su superávit comercial con el exterior, porque para ellos es un síntoma de la capacidad competitiva de la economía. Como prueba, ayer mismo se conocieron los datos de comercio exterior de Alemania. En el mes de marzo, la economía batió todos los récords de superávit, superando los 26.000 millones de euros. De continuar así el resto del año, el superávit se aproximará al 10% del PIB.

Durante la campaña electoral, Macron ha pasado de puntillas sobre los temas que sabe afectarían a grandes grupos de intereses -sindicatos, funcionarios, etc.-. Pero si quiere realmente modificar el rumbo de la economía no tendrá más remedio que aplicar algunas de las ideas en las que parece creer. Aceptar la globalización y las condiciones competitivas que exige, abrir la economía francesa a la competencia, flexibilizar las relaciones laborales, reducir y hacer más competitivas a las grandes empresas controladas por el Estado. Aplicar un reformismo gradual alineado con esas ideas resulta imprescindible para que el país salga adelante por un senda sostenible.