Giralda almagre y peatonal

Algunos están celebrando que la Giralda era roja, según dicen, lo que le aportaría un matiz novedoso como genuino símbolo. Sin embargo, la Giralda no era roja, según lo que explicó ayer el arquitecto de las obras, Eduardo Martínez Moya, sino almagre, que no es lo mismo, sino parecido. Se sabía por la pintura de Murillo y Esquivel, entre otros. El almagre es un color especial, como el albero. Cuando se gestó Diario de Sevilla, hace 20 años, acordamos que en la portada hubiera una franja de color albero y una pastilla de color almagre, que no es lo mismo que amarillo y rojo, sino unos tonos como los que se pueden ver. ¿Y será recuperado ese color en la Giralda? No, con medio millón de euros que se han gastado en restaurar la cara oeste no la iban a dejar de almagre y oro. Al menos, queda la alegría de que a partir de hoy la Giralda y su entorno serán peatonales.

El tono almagre de la Giralda lo veía la gente hace 450 años. Según reconoció el arquitecto Eduardo Martínez Moya no se ha planteado volver al aspecto original. Pero pararse ahí... Tampoco significa que esté plenamente descartado. Y, en ese supuesto, habría que pagarlo, por descontado. En el presupuesto actual de la restauración prevista no se ha incluido. Además de que es el monumento más emblemático de Sevilla, y habría que discutirlo antes.

Si el alcalde Espadas organizó una consulta telemática (en la que no todos consiguieron participar) para decidir las fechas de la Feria, sería necesaria otra para que la Giralda recupere el rojerío almagre. Con permiso del Arzobispado, que paga las obras. Intuyo que ganaría el sí al cambio. Gusta mucho cambiar, aunque sea a peor. Por el contrario, para dejarla como está, lo tendríamos que defender apelando a los sentimientos del pueblo, recordando que muchas generaciones la han conocido así. De momento, no hay consulta.

Por el contrario, se ha previsto que a partir de hoy la calle Mateos Gago pase a ser peatonal. Eso es lo que aseguran. Juan Carlos Cabrera (como delegado que es de casi todo, también de la peatonalización) recordó que afectará a la plaza de la Virgen de los Reyes. Detalle muy importante. En esa plaza, con falsa apariencia de peatonal, he visto yo dos conatos de atropellos delante del Palacio Arzobispal. También es oportuno que supriman la parada de coches de caballos a los pies de la Giralda. Aparte de que tenga un color especial, allí se nota un olor especial.