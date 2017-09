HD en La 2

Albricias. La Alta Definición llega a La 2. La cadena en la que se han estrenado series ¡en 4K! todavía no emitía ni siquiera en HD. Pero su director, Juanma Hidalgo, llevaba guardado en la chistera el titular para darlo en la rueda de prensa del FesTVal de Vitoria. Lo curioso es que dijo textualmente que "llegará en octubre y en perfecta calidad en enero".

La emisión en HD llega a La 2 con siete años de retraso respecto a otras cadenas. Estamos armados de paciencia y no nos importa esperar un poco más. Pero la verdad es que no entendemos muy bien qué es eso de que las emisiones en Alta Definición se iniciarán en octubre, pero la perfecta calidad se completará en enero. A simple vista, parece una promesa de HD 'en diferido'. Aunque, bromas aparte, interpretamos que de lo que está hablando el responsable de la cadena es de una implantación gradual de los contenidos a este sistema.

Evidentemente, todo el material que originalmente no esté en HD no podrá emitirse en esta Alta Definición. Pero aun así vamos a notar la mejoría, y mucho. En el cine, por ejemplo. No sólo en las películas recientes, sino en todas aquellas que fueron digitalizadas. Pero nos gustaría saber más. ¿Hasta dónde alcanzará el formato de HD? Hay canales que dan gato por liebre. Se supone que lo dan, pero lo escamotean. Por eso nos preguntamos si, de una vez por todas, por ejemplo, podremos ver Los conciertos de la 2 en HD. ¿Y La aventura del saber, que cumple 25 años de emisión el 13 de octubre? ¿Y Atención obras, Página 2, El escarabajo verde o Días de cine? Se nos hace la boca agua. Nuestros ruegos han sido atendidos. En directo o en diferido, qué poco queda.