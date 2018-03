Hawking, icono cultural y humano

El británico Stephen Hawking, quien falleció el miércoles a los 76 años, ha sido uno de los científicos más reconocidos y honrados de los últimos tiempos. Series de televisión como Big Bang Theory e incluso Los Simpson, Star Trek, Little Britain y Futurama, canciones de rock y una película en Hollywood. La obra del físico inglés logró trascender el campo de la ciencia y se convirtió en icono cultural reconocido en todo el mundo. También su lucha contra la ELA lo hizo un ejemplo humano a seguir para muchos. El canal de pago DMax e incluso Neox cambiaron su programación el miércoles para rendirle sendos homenajes: la primera cadena a su trabajo y logros profesionales, la de Atresmedia a sus divertidas apariciones televisivas en Big Bang dando la réplica ni más ni menos que al tedioso Sheldon Cooper. Sólo Hawking era capaz de hacerle callar; este momento quedará para siempre en el anecdotario televisivo. Neox vuelve a recordar a Hawking mañana a partir de las 15.30 horas.

Con su pérdida se desvanece uno de los más brillantes científicos de todos los tiempos, además de una de las diez personas más inteligentes del planeta, con un cociente intelectual de 160. Pero también desaparece una estrella televisiva capaz de reírse de sí mismo y de bajar de las nubes en las que viven algunos iluminados de la comunidad científica para codearse con los grandes actores, sin pemitir que les hicieran sombra.

En los documentales recuperados por DMax, Hawking aporta su visión personal a algunas de las preguntas más más recurrentes que se cuestionan los seres humano: ¿Hay un dios que creó y controla el universo en el que vivimos?; ¿Hay un significado para nuestras vidas?; ¿Existe un propósito para explicar nuestra existencia?;¿Por qué existe el universo y por qué sigue reglas y leyes?; ¿Cuál es el significado del cosmos, y por qué está configurado para permitir la existencia de vida?; ¿Es posible viajar en el tiempo? Sin temor a afrontar cuestiones así, no extraña que el interés de su trabajo trascendiera más allá del mundo científico. Su osadía no tenía fronteras, como tampoco su vergüenza a la hora de interpretarse a sí mismo. "Su teoría sobre un universo con forma de rosquilla es interesante, Homer", comentó con Homer Simpson, mientras se tomaba una cerveza en el bar de Moe. Big Bang, eso sí, parecía una ficción hecha a su medida. Apareció en siete capítulos, hasta cantó el 'Cumpleaños feliz' a Sheldon por Skype. El profesor no ocultó tampoco su pasión trekkie. En Star Trek: The next generation jugaba al póker con los hologramas de Einstein y Newton.

En el terreno musical, acompañó con su voz electrónica a la mítica banda Pink Floyd. Cantó, actuó, pensó y sentó precedentes. Y todo, desde una silla de ruedas.