La Historia, según Joaquín Reyes

Que la Historia es apasionante, sorprendente y divertida es lo que quiere demostrar el nuevo programa Cero en Historia, con Joaquín Reyes al frente, cuyo estreno en #0 (dial 7), cadena de la plataforma de pago Movistar+, se produjo el último miércoles en prime time.

Hace tiempo que dejamos atrás las enciclopedias que poblaban las estanterías de nuestros salones. También dijimos adiós a la Encarta o a la versión en CD de la Larousse. Todo ello nos recuerda a esa época de estudiantes donde la Historia era para muchos una asignatura pesada y aburrida. Joaquín Reyes, el cabecilla del humor chanante, quiere hacernos cambiar este concepto. Quiere hacernos ver que la Historia tiene una cara B, más allá de los volúmenes mastodónticos de la enciclopedia. La de las anécdotas surrealistas y los personajes inesperados que, como el actor Errol Flynn, esclavista en su juventud y brillante pianista con su miembro viril, ocultan datos sorprendentes en sus altillos.

En la línea de Ilustres ignorantes, Cero en Historia es la adaptación de un formato belga que busca acercar detalles del pasado a la actualidad. El programa en el que se basa es muy parecido, pero aquí se ha quitado un poco de puesta en escena para darle más calma, y lo cierto es que a este tipo de humor le beneficia. La apuesta por lo cómico le ha funcionado muy bien hasta el momento a Movistar+, y la Historia está ahora en boga en televisión, o al menos la ficción histórica y los documentales. Así que tiene todos los ingredientes para funcionar.

Estamos ante un concurso que mezcla divulgación y humor improvisado, un espacio para aprender de forma amena, incluso con una sonrisa, que no es poco. Lo importante es reírse, pero también levantarse del sofá sabiendo cosas nuevas. A Reyes, el anfitrión de esta formidable aventura televisiva, la Historia no le es ajena en absoluto. Su madre, ya fallecida, fue profesora de esta asignatura y él mismo reconoce que se la contó "de forma maravillosa". El humorista ejerce de presentador y conductor de unos alumnos/concursantes muy especiales: Silvia Abril, Raúl Cimas, Sara Escudero y J.J. Vaquero. Todos ellos sacan a relucir su humor y su imaginación con el objetivo de ganar el máximo número de pruebas y convertirse en el vencedor. Pero no lo tendrán nada fácil porque, además de superar los retos que les propone el programa, también deben asumir el veredicto del jurado. Cada entrega cuenta además con un invitado famoso que ejerce como juez y que otorga los puntos de la victoria. Javier Cansado fue el que abrió la veda el miércoles. Así da gusto ir a clase de Historia.