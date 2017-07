Puigdemont ha remodelado su equipo. El porqué es un secreto a voces: las tensiones internas en el PDeCat se habían convertido en una amenaza para la necesaria estabilidad del Govern y ha optado por la huida hacia delante. En la antigua CDC estaban hartos de la imagen de corrupción del partido y, además,de marcar distancias con la gente de Pujol y Mas, cambiaron el nombre de la formación. Ahora, de quien están hartos es de su socio Esquerra, y el movimiento de Puigdemont no ha contentado a su partido porque no ha caído ni un solo conseller de ERC. La incógnita se centra en Junqueras y si va a cumplir el cometido que le ha encargado Puigdemont: preparar el referéndum.

Junqueras quiere independencia y, por tanto, referéndum, pero no firmar ninguna convocatoria, no sea que lo inhabiliten y no pueda ser candidato a la Generalitat y convertirse en president. Así que, confirmado que se encargará de la consulta, la primera pregunta a un miembro de ERC es si Junqueras va a firmar el decreto del referéndum y las órdenes de compra del material necesario. Y la respuesta es clara: no sabe, no contesta. Porque Junqueras hará cuanto esté en su mano para eludir a la Justicia, presta a intervenir en cuanto alguien saque pluma o bolígrafo.

Puigdemont se las promete muy felices, pero se encuentra en la cuerda floja. Asegura que va a celebrar el referéndum, pero no explica cómo se come eso. Porque cada paso tiene su inmediata reacción judicial. A pesar de que el president se ha presentado ante la opinión pública como protagonista de una machada, la impresión es que tiene todas las de perder. Junqueras no tiene la menor intención de ser inhabilitado, la gente del PDeCat echa las muelas porque las víctimas son siempre de su partido y ninguna de ERC, el Tribunal Constitucional y el de Cuentas están ojo avizor y el tiempo se les echa encima. Los Mossos advierten que respetarán la legalidad y en el PDeCat hay dirigentes que confiesan sus dudas sobre el referéndum.