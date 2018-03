In Manus Eius

Aquel abril no fue el más asequible de todos. La distancia siempre supone el frío, que no la inadvertencia, y, rozando el umbral de ese tiempo, incluso vi nevar.

Madrid no era la urbe sobresaliente para subsistir una cuaresma y algo dentro de mí lo advertía, aunque no quería verlo.

Recuerdo los días previos con una ilusión desmedida. Había comprado el billete de tren hacía casi dos meses y tenía las maletas preparadas desde hacía varias jornadas. De aquel viaje, volví con un territorio en mi equipaje reservado a la nostalgia y la añoranza.

Ahora no restan ni veinte días y releo a Lucas "Nadie es profeta en su tierra". Parece, Señor, que solo veo la gracia de lo que me rodea cuando me aparto de la espesura.

En este retorno a mi lar, tras dos años, todo lo que me abraza se recubre de un manto onírico entre incienso y cera. Como una hija pródiga, acudo a Tu casa y me abres las puertas, siempre expectante. No me has olvidado.

Tu soga, presente en cada pensamiento de rendirme, en cada bocanada de olor a azahar, en cada intento de rememorar el sabor de tus naranjas, en cada golondrina que nace a tus pies, en cada serpiente pretendí enfrentarme. En todos los temores y, sin embargo, cada vez que acudo a ti, siento que no hay miedo, que siempre queda algo más, que lo que acontece no es tan arduo.

Tu zancada, la observo y analizo para aprender a caminar, a ir siempre de frente. Parece que tenga vida y nos muestre que las trabajaderas siempre se comparten.

En la distancia te he añorado, en las puertas de esta cercanía, nunca me he sentido más lejos. No llego a discernir por qué todo se hace minúsculo a tu lado y solo puedo meditar sabiendo que pronto me aguarda otra madrugada donde esperaré para verte.

¿Cual es el recorrido, Señor, que de ti nos separa?

¿Qué distancia hay entre Tú y yo más que ese madero? ¿Qué hay en tus manos que son Cireneo de todo un pueblo? En ellas la potestad y el imperio.

En ellas, distancia entre cielo y tierra.

En tus manos, Señor, Sevilla.