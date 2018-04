Inteligencias

Lo del Cristo de la Buena Muerte de Málaga ha sido uno de los temas de esta Semana Santa como si lo de la Legión hubiera sido un estreno de este año. No lo llamen inquietud por un estado aconfesional sino ganas de incordiar. Cuando el periodista Xabier Fortes, tan combativo al frente del consejo de informativos de TVE, rescata a Millán Astray con lo de "muera la inteligencia, viva la caspa", se estará refiriendo a lo que interpreta como oportunismo de los ministros congregados ante el Cristo malagueño. Fue injusto relevar a Fortes de La noche en 24 Horas y de ahí que afile la cuchilla cuando detecta el sectarismo, sí, del que hacen gala los Telediarios. Pero no más de lo que se vive en los informativos de la autonómica catalana o de la gallega (patria chica de Fortes), con tantos vaivenes a lo largo de su historia y que ahora se encabrita con Antena 3 por Fariña. TVE tiene que mejorar, pero no va a ser por quitarle la misa del domingo y el próximo año deja de informar sobre los acontecimientos cofradieros repartidos por el mapa (que tienen su público, vaya).

El crítico periodista de TVE augura algo intranquilo que "sólo falta una buena hoguera para quemar herejes y ateos ofrecida en directo por las televisiones públicas". Canal Sur, que debería de ser la emisora más progresista del universo tras casi cuarenta años de tantos gobiernos progresistas, mantiene un furor cofradiero y religioso cada Semana Santa que a buen seguro aterrorizaría a esos redactores de RTVE tan comprometidos, tan temerosos de la caspa y de esos políticos, de aquí y de allá, que salen al balcón a ver pasar a sus titulares mientras les enfocan.

Tras el empacho de unas manifestaciones tan sentidas y tradicionales como nuestras procesiones, una sugerencia para todos, incluidos los políticos más piadosos: TCM celebra hoy el medio siglo de 2001: una odisea del espacio emitiéndola a las diez de la noche. Antes, a las ocho y media, una rareza, la cósmica película checoslovaca que inspiró a Kubrick, Ikarie XB1. Viva la inteligencia.