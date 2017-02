Isabel acapara las portadas con su regreso televisivo

Si esta semana se hicieran papelillos con las portadas de las revistas del corazón, está claro que en casi todos ellos tendríamos un trocito de la cara de Isabel Pantoja. Las revistas se han volcado con el regreso televisivo de la tonadillera, a la que Hola, Diez Minutos y Semana dedican su portada para analizar luego en profundidad la entrevista que concedió el pasado lunes en El Hormiguero a Pablo Motos, cuyas declaraciones han provocado la reacción de varios presentadores de Mediaset, sobre todo de Jorge Javier Vázquez, que ha llegado a asegurar que estaría mejor "en la mierda que a su lado". Según Diez Minutos, la tonadillera quiere empezar una nueva vida en Madrid y para ello ha puesto en venta el cortijo que heredó de Paquirri, una finca ubicada en el municipio gaditano de Medina Sidonia y que podría vender por siete millones de euros, según la publicación.

Aunque Pantoja sea el eje central de la semana, hay otras noticias que también ocupan un sitio especial en el quiosco, como el ADN perdido del hijo de Ivonne Reyes, que ahora parece que no es de Pepe Navarro. El presentador asegura en varias revistas que en su día "cometió el error de no someterse a las pruebas de paternidad" y que ahora, cuando un tenedor ha servido para comprobar que el hijo de Ivonne no es suyo, lo está pagando.

La revista Lecturas, por su parte, sigue prestando especial atención a lo que sucede en Mediaset y, del culebrón de Las Campos esta semana se ha pasado al de Sálvame, donde declara "ganadora de la guerra" de presentadoras a Paz Padilla frente a Carlota Corredera, que asegura está muy disgustada por su salida del programa.

Por otra parte, Hola dedica esta semana en su portada un destacado a la segunda hija de los Reyes, la infanta Sofía, a la que convierte en protagonista el año que celebrará su primera comunión. La revista descubre las aficiones y la personalidad de la pequeña de los Borbón Ortiz, que a finales de abril cumplirá 10 años.