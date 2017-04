Ajenaro Castro Muíña no hay más remedio que quererle. A mí, por lo menos, siempre me ha caído muy bien. Su tenacidad. Su forma de hacer y de trabajar, y su convencimiento de la ecuanimidad en aquello que acomete. Esa es su forma de ver el mundo, y nuestro mundo, y a estas alturas de su existencia no la va a variar ni un ápice.

Pero el director de Informe Semanal empieza a tener problemas por el contenido de algunos de los reportajes que emite. Si el sábado se emitía La solución murciana sobre la dimisión de Pedro Antonio Sánchez, el mismo domingo ya comparecía en los informativos de La Sexta el portavoz del consejo de informativos de TVE, Alejandro Caballero, cantándole las cuarenta al director del programa, acusándole de sesgo, y llegando a pedir su dimisión, porque llueve sobre mojado. "Publirreportaje", es la palabra que emplearon para describir el "informe" dedicado a explicar los porqués de la dimisión del presidente murciano.

Pero, qué quieren que les diga, a estas alturas de la película, y nunca mejor dicho lo de la película, el sesgo informativo no es ninguna novedad. Y sí una marca de estilo. Cada uno tiene el suyo. Su estilo. Y me atrevo a decir que subrepticiamente también su sesgo. Descubrirlo también tiene su interés.

Antes de su etapa gloriosa en Informe Semanal, Jenaro Castro estuvo al frente durante varios años de Semanal Informativo, que se emitía también los sábados en el Canal 24 Horas sin ningún tipo de difusión ni cariño por parte de los de arriba. Y en ese otro informe, ya se veía cómo es Jenaro, cuál es su discurso y cómo interpreta la actualidad. Mientras le dure, contará su versión. Como antes hizo Jorge Martínez Reverte con la suya, por poner un ejemplo.