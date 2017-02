Jorge Javier, donde dijo digo...

El quiosco rosa se presenta esta semana con un amplio abanico de noticias, aunque, de todas, la que más llama la atención es el cambio de actitud de Jorge Javier Vázquez con Isabel Pantoja. Donde el presentador dijo digo y lanzó sapos y culebras contra la cantante, ahora dice Diego y asegura que le gustaría tener un cara a cara con la artista para ver en qué punto se encuentra ahora la relación. Parece que las palabras de Pantoja en El Hormiguero, aunque fueron cristalinas, no le quedan del todo claras al de Telecinco. Además de poner sobre la mesa este posible reencuentro, Diez Minutos sorprende con otra exclusiva, la de la reunión de Chabelita Pantoja y su ex, Alejandro Albalá, después de la publicación del reportaje sobre su boda mexicana. Dice la revista que la pareja ahora se ha sentado para concretar las bases de su futuro, aunque sin puntualizar si en esa charla buscaron al culpable de la publicación de unas fotos que llevaban guardadas desde junio y por la que ambos se mostraron sorprendieron. Diez Minutos deja en el aire incluso la posibilidad de un nuevo acercamiento de la pareja, que según apunta "pasó la noche bajo el mismo techo". También Semana deja un sitio en su portada a Chabelita, en este caso para analizar las consecuencias que podría traerle su enlace mexicano. No obstante, no es éste su tema principal, sino la posible relación que mantiene Chenoa con David Guapo.

Hola, por su parte, prefiere darle esta semana protagonismo a la Infanta Cristina y analiza cómo será su vida después del caso Nóos: dónde vivirá, cuáles son sus nuevas ofertas de trabajo o los consejos psicológicos que han recibido todos los miembros de la familia Urdangarín para afrontar la entrada en la cárcel del cabeza de familia.

La ausencia de Rociíto en el homenaje a su madre es otro de los asuntos que llega esta semana al quiosco. Lecturas habla del desplante de la presentadora a su familia chipionera, mientras Diez Minutos se queda con las lágrimas de los nietos de 'La más grande'.