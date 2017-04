Los sevillanos tenemos una segunda Navidad. En Semana Santa ocurre algo semejante a esos días en que nace Jesús, aunque ahora muera. Es un momento en el que echamos de menos con más fuerza a aquellos que estaban en la última cena y ya no están. Las Hermandades sevillanas son familias que también estos días miran el hueco vacío de los que se fueron. Hoy yo recuerdo a mi padrino y tío, Juan Castro Nocera. Hermano Mayor en las hermandades de La Carretería y la Pura y Limpia del Postigo del Aceite, miembro del Consejo de Cofradías y Presidente en la Sacramental del Sagrario. Su pasión por la Catedral de Sevilla le llevó a procesionar el Corpus Christi y la Virgen de los Reyes más de cincuenta años, consiguiendo sacarlos de un letargo y elevándolos a los altares que merecían. Un hombre de rituales respetuosos de humildad, un hombre de un solo beso en la mejilla porque aquello de dar dos era del norte, aguinaldos para Pili cada veinticuatro de diciembre, mis Reyes el día seis, mi boda en el Altar Mayor de la Catedral (qué mando no tendría para casarme donde la sangre azul y don Publio aceptar), los bautizos de mis hijos en el mismo templo llevados por él... Sus rituales cofradieros también le hicieron ponerse su primera pequeña túnica de nazareno en la calle Castelar, la última también. Un hombre de andares presurosos al que don Antonio Burgos le llegó a decir: "a usted se le da un palermo, se le pone en la Venta Ruiz, y si es llevando una cofradía, es capaz de llegar a Cádiz...". Las formas y el respeto por las imágenes eran fundamentales para él. Llegaba a empujar el paso hacia adentro, desde la canastilla, para que los costaleros no pudieran, bajo el dintel de la Iglesia, hacer aquello de para dentro y para fuera en una despedida interminable. A los nazarenos les daba más libertad, humanidad, pero las imágenes... Esa imagen de la Pura y Limpia del Postigo le demostró un día que no se equivocaba ni en su devoción ni en su insistencia por su coronación. Ocurrió cuando Juan Pablo II visitó Sevilla. La "pequeña" Virgen fue colocada en un lado de la escalinata, por la que el Papa debía subir al altar, sobre uno de los escalones. Mi padrino le fabricó como pudo una columna y la subió para no verla allí tan bajita. Al volver al día siguiente la Virgen estaba otra vez en el escalón por decisión de sabe Dios quién. Pero su sorpresa fue que al subir las escaleras, Juan Pablo II, miró a aquella humilde muchacha llegada de Nazaret y se arrodilló ante Ella a rezarle. Una imagen que Sevilla no olvida. Lección de que la humildad engrandece ante los buenos. Fue uno de los días más maravillosos de su vida. Después la coronó su entrañable Monseñor Amigo, porque no hay mejores amigos que aquellos que se hacen tras las desavenencias. Como otro amigo, don Florencio Quintero, que le dedicó aquellos versos cuando ardió el manto de la Virgen de La Carretería que mi tío guardaba en un local: "Bajo el azul antifaz va Juan Castro llorando...". Porque aquella estación de penitencia se la tragó llorando sin consuelo.

Y cierro mis recuerdos con las palabras esperanzadoras, de Antonio Silva, el 21 de octubre de 2005, que abrieron un homenaje que se daba a don Otto Moeckel: "Si este homenaje llega a celebrarse ayer mismo, Juan Castro no hubiera podido asistir. Pero como Juan Castro ha fallecido esta tarde, puede estar acompañándonos esta noche". Así lo sentimos en Sevilla. Y sabré que eres tú por los andares.