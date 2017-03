Se queja Artur Mas de que en España -él dice Estado español- la Justicia no es igual para todos, y tiene razón. Si lo fuera, su amigo y mentor Jordi Pujol, y el resto de su familia, no seguirían disfrutando del estatus que mantienen, al menos alguno de ellos habría conocido ya las penurias de prisión. Muchos otros, por menos, ya han sido condenados.

Es en lo único en lo que tiene razón Artur Mas, condenado ahora a dos años de inhabilitación. Se queda sin cumplir su sueño, regresar a la Generalitat por la puerta grande porque no podrá ser candidato ya que la Ley Electoral lo impide aunque la sentencia sea recurrida.

Se queda fuera de juego, pero antes de que acabe en el olvido ese personaje infausto para Cataluña y para el resto de España, aún dará mucha lata. Es lo único que le queda, el derecho al pataleo. Aunque hace tiempo en que va de derrota en derrota hasta la aniquilación -política- final. La CUP le obligó a no ser candidato a la investidura, la corrupción le persigue y antes que tarde caerá porque ya están cayendo quienes trabajaron codo a codo con él, su partido ha desaparecido del mapa, su prestigio político y personal es inexistente y su empeño en mirar hacia otros mundos para que una posible imagen internacional empañara la decrépita imagen nacional, ha quedado en nada, en ridículo: no ha logrado ser recibido por un solo personaje relevante.

Inhabilitación. Grave palabra para quienes solo viven de y para la política. Mas y sus afines dan de capa caída por reírse de las reglas del juego. Ha dicho Puigdemont que esto no se ve en las democracias consolidadas. Habría que darle un toque: lo que se ve en las democracias consolidadas es que la gente decente, y más cuando ocupa cargos públicos, respeta la ley. Si no lo hace, los tribunales son mucho más implacables que el TSJC. Y quien se atreve a no obedecer al Constitucional es apartado de su puesto institucional de forma inmediata, no al año y medio como en el caso de Mas, Ortega y Rigau. Ya está bien de victimismo.