Kiko Rivera será padre de familia numerosa

Hay que ver lo que ha dado de sí esta semana para la prensa rosa. Si creían que la boda de Messi iba a eclipsar los titulares de esta semana, están equivocados. El quiosco se presenta esta vez repleto de noticias y, aunque sea difícil de creer, casi todas buenas. Si Hola recalca en uno de sus destacados que Terelu Campos, que posa como una sirena dentro de una piscina, ha vencido definitivamente al cáncer, en Semana la noticia del día, con exclusiva de por medio, es el segundo embarazo de los Rivera-Rosales. El hijo de la Pantoja cuenta sin que nadie le pregunte que ha sido un embarazo no deseado y que la noticia le ha sentado mejor a la tonadillera que a su suegra, que a fin de cuentas, es la que más cerca vive de la pareja y, por lo que se ve, a la que suelen recurrir cuando necesitan ayuda con los peques. El caso es que el DJ asegura que ya se siente padre de familia numerosa, y eso que el bebé (del que ambos progenitores desean que sea niño) no llegará hasta principios de febrero. Para los que piensen que el embarazo se gestó durante el último viaje de la pareja al Caribe, Irene aclara que viajó embarazada aunque aún no lo sabía.

Pero no todos son buenas noticias esta semana. Diez Minutos abre a lo grande contando la pesadilla que está viviendo María José Campanario por culpa de la fibromialgia, una enfermedad que no sólo la ha obligado a suspender su reboda con el torero sino que le hace recibir tratamiento en casa para paliar el dolor. En Diez Minutos son más jugosos los destacados que la noticia principal. Ya que de un lado habla del nuevo amor de Froilán, con fotos incluidas de sus arrumacos en la playa, y de otro lanza en exclusiva que la modelo Ariadne Artiles está esperando su primer hijo junto al hijo de José María García.

En Lecturas, por su parte, prefieren seguir escarbando en las miserias de los Jurado y abren con las declaraciones de Gloria Camila sobre Rociíto, en las que subraya que la hija de la chipionera no la acepta como hermana.