El imperio contraataca. El de Los Nikis en La bola de cristal. José Luis Moreno ha convertido el tiempo de Felipe II en un Dallas de miriñaques. Los ricos también lloran, como las Reinas. El productor español se ha visto con valor de hacer su versión de Los Tudor con una serie cofinanciada por TVE, doblada, porque se ha grabado en inglés (propongan lo contrario a esta gente del Brexit). Si en Netflix triunfan con The Crown con Isabel II, Moreno toma a la primera y se la lleva virgen y todo a retozar con los nobles. Y a su bella prima Stuart, la escocesa, a decirle todo a la cara.

Reinas tiene una apariencia sorprendente, retazos que justificarían un presupuesto elevado, pero todo lo invertido en imagen y vestuario de Noche de fiesta de Carnaval se viene abajo en narrativa, en escenas y diálogos. Un guión bien flojo para unos actores justitos y un desarrollo que, si Enrique VIII no se les resucita, irá decayendo con las entregas. Isabel, la referencia española, con menos presupuesto se salvaba sobre todo por los actores. Pero también por la altura de los propios personajes históricos. Lo que le pasara a estas leonas británicas cae en la indiferencia si no se cuenta bien. Y que el monarca español sea el convidado de piedra a muchos espectadores nacionales les ha dado coraje. Para colmo, huyendo de la audiodescripción, los seguidores de La 1 se encontraban que en el modo de versión original no se emite en inglés, para al menos comprobar de qué manera suenan estos actores de las islas.

Moreno, entronizado en el making of, en esa tentación de jugar a Los Tudor, entremete por las teatrales escenas de palacio a grupos de bailarines, como unos presuntos indígenas de Sierra Leona que, por lo que hemos consultado por varias partes, fue una costa africana controlada por los portugueses y que los ingleses tardarían en llegar. Libertades fastuosas para una serie personal que pretende comerse el mundo entero. Reinas tiene el futuro difícil y nos olemos que TVE se ha gastado un pasta para hacer el ridículo.