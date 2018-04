George Clooney acaba de despedirse. Up in the air termina en Telecinco y en ese momento llega a la clínica madrileña el coche conducido por el Rey con sus Reinas a bordo. Una precisión de reloj dudosa de que hubiera sido simple casualidad. Viva la vida, el único programa en directo del sábado por la tarde, era así testigo nada más empezar de la aparición cordial de doña Letizia y doña Sofía, mostrando toda la normalidad en la vida pública de la familia de Felipe VI y mandando a la esquina todas las interpretaciones maliciosas que pusieron a la Zarzuela en el primer plano del planeta. Sí, por supuesto, TVE debería ofrecer en los fines de semana programas en directo en lugar de esos telefilmes alemanes de fotonovela pasada por el instagram. Al menos ahí estaba María Teresa Campos brincando con sus gafas, jubilosa con la inesperada primicia y de paso con la puesta en escena de la reconciliación. Decimos "María Teresa Campos" porque Toñi Moreno cuando aparece en Telecinco hace de holograma rejuvenecido de la matriarca. Toñi Moreno interpreta a María Teresa y enel Gente maravillosa de Canal Sur hace de sí misma. La audiencia le da razón a Telecinco mientras se va confundiendo cada vez más la imagen de la antecesora con la heredera.

Las Reinas aprovecharon el minuto de oro del sábado para agrandarlo con su aparición. Bien está lo que bien se rectifica. Vaya Pascua. Tantos esfuerzos de doña Letizia para desdecir a los críticos y a los detractores se vinieron abajo. El programa Audiencia abierta de TVE no deja de ser una anécdota de autobombo en la parrilla cuando al final la opinión pública más popular está pendiente de los contertulios de Telecinco y de las redes sociales. Un Rey de tan valiosa labor debe tener un mayor respaldo. No son suficientes unas portadas o un vídeo de cuando en cuando. Si de las malas experiencias se sacan lecciones, queda el consuelo de que aún hay cariño de sobra hacia la Corona y en especial hacia su representante más incondicionalmente querido, doña Sofía.