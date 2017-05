El tren de la bruja

QUE las brujas sepan de lujuria no es extraño, tanto por la naturaleza capital de ese pecado, que abre las puertas del infierno sin remisión, como por los tratos luciferinos a que las brujas son dadas u obligadas; aunque, según me contó ayer la bruja del tren, los aquelarres ya no son lo que eran. En fin, que una cosa es la lujuria y otra los más veniales pecadillos del corazón, de los que piensa sacar provecho mi bruja predilecta; más dispuesta a procurar los regocijos del cuerpo que a inducir la condenación de las almas.

-A lo mejor, escribiente, es que me he aplacado. No por los años, ya que no me afectan, sino como una estrategia sibilina para hacerme con los incautos rendidos al mal de amores.

-¿Y de esos dolientes crees tú que hay muchos en la Feria como para que te salga rentable la reconversión brujesca?

-Para estudios de mercado no tengo, pero me basta la intuición que, como bruja que soy, no es sino una forma suave, ahora se dice amable, de ponerle nombre al sortilegio.

-Puesta te veo como para preguntarte, bruja rosa, cuáles son las diferencias entre un amor de verano y un ligue de feria.

-Pues los dos casos participan de una eventualidad volandera y seducen por efímeros -anda que no lo he dicho bien, eh-. Y ahí, ahí sí que hay un nicho de mercado -cómo te quedas- porque con sencillos y poco laboriosos conjuros puedo hacer que la cosa dure. De modo que sean más requeridos mis servicios para deshacer, no diré los entuertos -que ya lo he dicho, copiando tus maneras-, pero sí los encantamientos, aunque verdad es que se parecen.

-No me aclaras mucho, bruja esquiva. Te pregunté por lo que distingue y no por lo que asemeja.

-Si es que no me has dejado acabar porque te estás haciendo mayor y cascarrabias. Un amor de verano no suele perder la expectativa de lo duradero, en tanto que un ligue de feria lo es con espontánea cortedad. Por eso los sortilegios que preparo pueden producir más estropicios y sus remedios hacerse más lucrativos.

-Qué bruja estás hecha y me andaré con cuidado porque capaz eres de cualquier cosa conmigo.

-Pues no, ya no te funcionan tus tretas disimuladas y, como andas metido en años, dice una encuesta que los cincuentones ligan más en la calle Pepe Luis Vázquez. Así que date un paseíto y, si cruzas alguna mirada insinuante, ya te diré yo qué te juegas.

-¿Y si te miro a ti?

-Pues entonces estás perdido.