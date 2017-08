Gestmusic construye buenos programas de entretenimiento pero lo suyo no son las entrevistas. A medias entre OT el reencuentro y el programa de Bertín Osborne, crearon la fórmula para un encargo de TVE comandado por Lolita, que venía destacando por su faceta dicharachera de jurado de Tu cara me suena, el tesoro de la productora catalanísima. Como presentadora de concurso ya vimos en Canal Sur que a Lolita le falta tirón y como anfitriona de entrevistas tampoco termina de convencer. Lolita tiene un plan es el título de estos encuentros de viejas y nuevas glorias pero le ha faltado el plan de un buen ritmo y de hallar declaraciones y no lugares comunes. Para colmo los colados como Ángel Llácer o López Iturriaga apabullaban a los contertulios sin necesidad. La entrega de estreno con las actrices, la mejor, dio sensación de estar desaprovechada. La de los flamencos, sobreactuada; la de los de la radio, pedante; y la de los futbolistas, tediosa. Julio Salinas tapaba a su hermano y al lacónico Helguera. La casa de verano no ha sido divertida ni interesante.

Entre toda la plantilla de RTVE seguro que había alguien mejor que Lolita para comandar un formato que evocara al espectador el emigrado En la tuya o en la mía. Es un programa necesario e idóneo para las noches de La 1: charlas con personajes de relieve que aporten y distraigan sin necesidad de que hagan el pino. En cualquier cadena rival de TVE habrían tenido cintura para haber aprovechado con urgencia en su momento el hueco dejado por Bertín. Este espacio veraniego además de llegar como a destiempo venía armado como a desgana.

Gestmusic ahora se centra en OT, un rescate oportuno para reclamarse a sí misma como productora y de paso, a La 1. El embolado lo va a conducir un rostro más reconocible de la casa, el andaluz Roberto Leal. Buen tipo y profesional con credibilidad, se sube a un tren en marcha que da vértigo. Pero lo hará bien. Es cuestión de darle el margen de unas galas. Y de tener un plan, vamos.