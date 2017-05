Love, love

Hubo anteriores tentativas por rescatar el espíritu romántico hasta lo iluso de Lo que necesitas es amor y Risto Mejide y Telecinco lo han resucitado a su manera, con un plató a y unos protagonistas anónimos a lo Sálvame. Los tiempos han cambiado, por supuesto, pero revisar el formato de Isabel Gemio y Jesús Puente daba para perspectivas más frescas, historias más emocionantes y secciones con más imaginación. All you is love... o no parece sacado de 2007. Risto tira de personalismo pero, una vez más, funciona más como pieza secundaria que en primer plano. Es lo que le pasa a Manu Sánchez, que al final fue de lo más salvable de la noche, con un convidado histérico al que las parejas se le volaban con el arnés.

En Canal Sur llevan casi quince años manejando a diario el espíritu más sano de ese Lo que necesitas es amor. Los jubilados andaluces sostienen con tenacidad la cita celestina y vespertina que conduce Juan y Medio (y que funciona con más audiencia con cualquier sustituto). El amor rinde en televisión cuando es cariño, como es el caso del espacio de Canal Sur (podrá gustar o no). Ese cariño es lo que se echó en falta en el de Telecinco. A la ironía y el escepticismo que quieren destilarle al love... o no le vendrían mejor, como contrapunto, corazones sinceros como los de las tardes de la autonómica. Lo de los pensionistas rebuscando pareja ha creado un hábito asombroso aunque Juan y Medio creyó en esta misma temporada que con su sola presencia obraría milagros en las noches amorosas de Antena 3. Pero el público a nivel nacional es muy difícil, ingrato, y diferente al de la media andaluza.

Aún puede rodar el desamor de Risto por las noches de los lunes, para probar, introducir y quitar (y tiene que quitar mucho) para que el amor triunfe. Será cuestión de encontrar personajes y anónimos con fuerza sentimental, que era la obsesión enfermiza de Giorgio Aresu, el antipático tipo que levantó el Sorpresa, sorpresa. Vaya, las noches de 2017 se empeñan en parecer de otro siglo.