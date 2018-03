Madrugada Enmendada

Los llamados "problemas de la Madrugada" están en la mente de todos los cofrades sevillanos. La prensa se encarga de recordarlos casi diariamente. El experimento o mejor dicho el "acuerdo" de este año de 2018 debe mucho a la generosidad de algunas cofradías, entre ellas a la Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla que fue la primera en procesionar en la madrugada del Viernes Santo de 1356, haciendo pública manifestación de fe, desde la ermita de San Antón al hospital de San Lázaro. Sin embargo, para muchos cofrades sevillanos del siglo XXI cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. Y eso en la época en la que estamos es ya imposible. Tenemos que asumirlo definitivamente. Y adaptarnos a las nuevas coyunturas con prudencia porque la Madrugada de nuestra infancia y juventud es una falacia ahora irrealizable.

La solución propuesta no deja de ser un mero ensayo y como tal debería estar sujeta a las normas empíricas de la práctica cofradiera. Ahora bien, la Madrugada no puede ser enmendada al arbitrio de cada eventualidad. Los aforamientos, la vallas, los cambios de itinerarios y horarios, la protección inicua, el cierre de establecimientos y un sin fin de iniciativas facilitadas por las autoridades no pueden disimular el centro el problema. Lo decía claramente el maestro Carlos Colón: educación. Y educar no siempre se realiza en los centros de enseñanza, sino en casa, en las familias. Este es un factor grave de desencuentro: la pronta inhibición de muchos padres y progenitores sobre nuestros hijos en pro de una falsa tolerancia y modernidad.

Mantener las "esencias cofradieras" de la Madrugada es complejo, aunque no imposible. Con tantos cambios la Madrugada terminará por ser un vulgar desfile virtual de pasos y personas por lugares acotados y en teoría muy seguros, pero vacuos de sevillanía. La experiencia aconseja mantener siempre lo fundamental y sólo modificar lo que no resulte imprescindible. Así nuestros hijos podrán vivir y reconocer una Madrugada sin enmiendas consustanciales.