Malas noticias, bad news, en un día especialmente malo. La peor, por su carga institucional y política, que el fiscal jefe Anticorrupción, el polémico Manuel Moix, sea propietario del 25% de una sociedad off shore en Panamá. La explicación no hay por dónde cogerla: era una sociedad a cuyo nombre figuraba la vivienda de sus padres, que heredaron sus cuatro hijos hace varios años; no pudieron disolver la sociedad porque uno de los hijos no podía hacer frente a los gastos de liquidación. Como si no hubiera españoles obligados a pedir créditos para resolver sus cuitas con Hacienda... Moix, independientemente de la pobreza de sus argumentos, ha pecado también de una absoluta deslealtad al ministro Catalá. Lo menos que se le podía exigir era haber informado al ministro de su situación irregular antes de aceptar el cargo.

Tampoco es buena noticia para el Gobierno que la Audiencia Nacional haya decidido rechazar la solicitud de Rajoy de declarar como testigo por videoconferencia en el caso Gürtel. A su pesar, se convierte en el primer presidente en activo que debe comparecer como testigo en un tribunal. Ya lo hicieron Suárez -para testificar sobre los 300 millones de pesetas que supuestamente le había dado Mario Conde-, y Felipe González por el secuestro de Segundo Marey, pero ya habían dejado la Presidencia.

De la UGT asturiana llega una nueva imputación al líder del sindicato minero Fernández Villa, un mito caído hace ya más de un año, ahora en un suma y sigue.

Y tampoco pintan bien las cosas para Pablo Iglesias, que hizo cuanto pudo para ocultar su situación real como profesor de la Complutense y se ha sabido ahora que ya no es profesor de esa universidad, cuna e impulsora de Podemos, a la que no podrá regresar cuando finalice su carrera política.

Muy malas noticias. No las merecemos. Para que este país salga adelante hace falta erradicar de una vez por todas la corrupción, la mentira, el engaño, el secretismo, la ambición desmedida… El etcétera es excesivamente largo.