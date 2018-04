Mayo del 68

Mucha gente dice que estuvo en París en mayo de 1968. Yo fui en abril. En tren desde Sevilla. En un viaje de estudiantes de arquitectura, al encuentro del París de siempre y del Londres de las últimas tendencias. Nos alojamos en un pequeño hotel del barrio latino cerca de la Sorbonne, en la rue Saint Séverin. Justo al lado de la famosa librería La Joie de Lire de la que habíamos oído hablar y que tenía sus estantes y mesas repletas de libros prohibidos en España. Las fachadas del barrio estaban llenas de carteles y pintadas, que anunciaban las próximas asambleas de los estudiantes de Nanterre. Visitamos el Louvre y muchos edificios de Le Corbusier. Por la noche, en las discotecas de París se bailaba al ritmo de canciones de Otis Reading y Wilson Pickett. Una sopa de cebolla en el inmenso mercado de Les Halles. Eso fue lo que hicimos en París. Y pasear con los ojos muy abiertos, llenándonos de todo lo que pasaba.

A los pocos días llegamos a Londres. Estaba reciente el triunfo de Massiel en el Royal Albert Hall. Pero nosotros queríamos ir al Soho y al British Museum. Nuestro particular Magical Mystery Tour estaba lleno de arquitectura, mucha arquitectura y de música, mucha música. Nunca como entonces, Londres era el lugar. Las minifaldas de Mary Quant recorrían las aceras de Chelsea. Strawberry Fields Forever en las aulas de la Architectural Association, donde fluía la creatividad de la mano de Peter Cook y Archigram Group, la misma que buscó Zaha Hadid en cuanto pudo. Eran los momentos finales del Swinging London del que habíamos oído hablar. ¿Quién puede olvidar a David Hemmings y Vanessa Redgrave en Blow Up? Desde entonces las canciones de Beatles, Cream, Hollies, Kinks y Who son gran parte de la banda sonora de nuestra vida.

Teníamos veinte años y teníamos fe en el progreso. Han pasado cincuenta años, y algunos aún mantenemos esos ideales. Un mundo mejor está por llegar. La ética, la ciencia y la cultura lo pueden conseguir. Como se demuestra con los trabajos del médico colombiano Manuel Patarroyo y sus descubrimientos en el campo de la vacuna sintética contra la malaria y la entrega de sus patentes a la Organización Mundial de la Salud. También tenía veinte años en mayo de 1968.

La librería parisina La Joie de Lire fue atacada por la derecha, rompiendo sus escaparates repetidamente y por la izquierda acusándola de comerciar con la revolución. Cerró en 1976, poniendo fecha al final de una época. Para sustituirla abrió sus puertas en 1974 la FNAC (Fédération Nationale d'Achats des Cadres) una cooperativa fundada desde la izquierda para ofrecer a sus asociados la posibilidad de entrar sin arruinarse en la sociedad del ocio. Un largo camino desde entonces, ¿no creen?

¿Tiene sentido seguir evocando el mayo del 68? Desde luego. Pero sin igualdad como gran objetivo todo será para nada. Si las calles están llenas de manifestaciones de pensionistas y de mujeres es porque no lo hemos conseguido aún. Las justas protestas contra la sentencia de Pamplona nos dicen eso y mucho más. Naturalmente que hay que seguir. "Seamos realistas, pidamos lo imposible".