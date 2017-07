3 Millones

El presupuesto anual de RTVE va a aumentar hasta los mil millones de euros previstos para 2018. Esto supone, redondeando, que el menú que la corporación dispone en sus canales cada uno de los 365 días del año 'cuesta' casi tres millones de euros. Reparemos un momento en la cantidad. Dos millones y medio de euros diarios. De entrada, no me parece caro si tenemos en cuenta el servicio que ofrece a un país de 46 millones de habitantes. Dicho sea observando las cifras en abstracto. Cuestión bien distinta es que nos pidan opinión teniendo en mente títulos de programas, formatos, informativos y rellenos varios.

La pregunta no puede ser más directa. ¿Merece la pena gastar tres millones diarios por tener acceso a lo que podemos ver en las cadenas de la televisión pública? La radio, en proporción a lo que se lleva la televisión, es un bocado tan pequeño, que en ningún caso cabría cebarse con lo invertido en este medio. Volviendo a la pregunta, ¿de verdad que lo que vemos en nuestras pantallas vale los tres millones que cuesta mantener esa señal cada 24 horas? ¿Están bien invertidos esos mil millones anuales?

Como defensor que soy desde siempre de la televisión pública diré una y mil veces que sí. Aunque reconozco que cundir, lo que se dice cundir, no parece que a los gestores de RTVE les cundan demasiado estas cuentas. Con muchísimo menos, a otros les va mucho mejor. Pero lo peor de todo, en mi humilde opinión, no son estos mil millones reales de presupuesto, sino todo el dinero que por la vía de los patrocinios podría generar programas dignos a coste cero. Esa es la almendra todavía por explotar. Y no me refiero a los Masterchef, sino a espacios mucho más humildes por inventar.