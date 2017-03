Cada lunes caía la bronca en clase porque, con la sinceridad infantil, pocas manos admitían que se había cumplido con el precepto de haber ido a misa. "Verla por la tele no vale", reprendía el maestro. Aunque no valiera, El día del Señor se llegaba a ver por aburrimiento en aquellos domingos lluviosos interminables, porque con un solo canal hasta la misa parecía Disneylandia, con esos coros de guitarras entonándose en la capilla habilitada en un adusto estudio de Prado del Reír. El concierto, el programa para sordomudos (Hablamos), los copleros de Gente joven y Sobre el terreno (siempre con algún equipo catalán) formaron durante años y años la rutinaria parrilla de los domingos en la Primera Cadena, con esa circunspecta eucaristía, antecedida por algún cura serio como apertura.

España cambió tanto como el televisor, pero entre tanta oferta la Santa Misa de La 2 permaneció y sigue teniendo su sitio. Miles de enfermos y ancianos la siguen allá donde estén. Un servicio público que es una obra de misericordia de una cadena que se gasta millonadas en series tan insulsas como iFamily y en asaltos a las meninges sanas como Hora punta. El día del Señor, a la hora de los churros domingueros, no hace daño nadie y la ven 400.000 españoles pese a estar escorada en una cadena que no ve casi nadie. Cumple con una misión en una televisión que no cumple con casi nada. El hueco a otras religiones muestra un país tan plural y normal (y normalizado) como el nuestro. La misa católica también se emite en las cadenas públicas de los países de nuestro entorno y la visibildad de la religión en la pantalla es un rasgo de atención y respeto.

A Pablo Iglesias le puede parecer anacrónico, rancio y extemporáneo que TVE ofrezca la misa los domingos y fiestas de guardar aunque su petición de eliminarla junto al resto de espacios religiosos de todas las confesiones suena a provocación oportunista. En Canal Sur sólo hay dos misas al año, las multitudinarias de la Cabeza y el Rocío. El susanismo se sólo se arrima a la Iglesia para figurar.