Moción fallida

E l martes lo fue para Pablo Iglesias si pretendía presentarse como un dirigente con un programa alternativo al del Gobierno.

Mariano Rajoy, que tuvo la inteligencia de hacer creer a todo el mundo que "pasaba" del debate, sorprendió -sólo media docena de personas de su equipo estaban en el secreto- cuando salió a replicar a Irene Montero. Pero cuando demostró que es un parlamentario fuera de serie fue en su réplica a Iglesias. Usó la sorna y la socarronería y golpeó con dureza al candidato y a su portavoz, a los que dejó descolocados. Como decía una diputada socialista, "los machacó", mientras su compañero comentaba "el favor del siglo" de Rajoy al PSOE. Tenían razón, Pedro Sánchez debía estar más que satisfecho en Ferraz mientras se vapuleaban sus dos adversarios.

Si Iglesias consiguió dejar algún buen recuerdo fue porque en las réplicas a Rajoy sacó algo del ingenio que le faltó en esas tres horas largas que se hicieron eternas. No parecía comprender que una moción de censura obliga a presentar un programa alternativo sólido. Dedicó más atención a la descalificación del programa de Rajoy que a defender el propio y, respecto al de Rajoy, corrupción, corrupción y más corrupción , con alguna mención a su política económica plagada de lugares comunes.

No ha sido un buen día para el Pablo Iglesias que aspira a gobernar. Propuso puntos para luchar contra la corrupción que ya han sido aprobados, se empecinó en no aceptar los datos económicos positivos, no dio más respuesta al independentismo catalán que negociar, negociar y negociar, sin definirse sobre el respeto a la legalidad, y demostró que de la Constitución conoce lo justo.

Es posible que Rajoy no sea el mejor presidente, pero da mil vueltas a quienes aspiran a serlo sin ganarle las elecciones. Como decía un diputado de amplia trayectoria, "todos buscan tumbar a Rajoy porque, mientras este ahí, ninguno de los líderes actuales le gana en las urnas".