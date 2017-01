Montoro apunta a las muy grandes

Esta semana el Ministerio de Hacienda, por boca de su máximo responsable, Cristóbal Montoro, ha anunciado que la Agencia Tributaria ha puesto su punto de mira en los grandes defraudadores societarios y privados. Son más precisos, y quienes lo siguiente afirman no son portavoces de Podemos, qué va, son liberales genéticos metidos al "recaudar para sostener". Pues afirman: muchos grandes grupos empresariales eluden sistemáticamente cuantiosísimos impuestos, de diversas formas, no pocas de ellas dentro de la legalidad y bajo el cobijo de la laxitud que se basa implícitamente en la máxima: "Tú crea empleo y comercio, que yo seré indulgente con el control de tus impuestos". Forzado por la penuria de los ingresos y el difícil control del déficit público, y bastante exprimido ya el limón de la presión fiscal directa e indirecta, Montoro ha visto la luz y ha fijado sus renovados y más clarividentes ojos en la parte del león: el gran fraude de las grandes corporaciones y las grandes fortunas personales. Ha comprendido que no es de rojos intervencionistas y medio comunistas, ni siquiera de socialdemócratas alcanforados, el poner en práctica la máxima que dice que es mejor matar una mosca de mil gramos que mil moscas de un gramo; o sea, que ya es hora de dejar de sangrar (más) inclementemente a las rentas medias trabajadoras, con lo ilegítimo y lo costoso que es eso, e ir a los peces gordos, cada vez más gordos. Dio Montoro un dato en su comparecencia: "Las grandes empresas, como media, pagan un 7% de sus beneficios; las pymes, un 18%". Entre dos y tres veces más. A esta nueva iniciativa recaudatoria la han bautizado Plan de Control 2017. La crisis, y su trasunto fiscal, ya había abierto antes fuentes alternativas de ingreso público con otras iniciativas de control e inspección. Por ejemplo, a las grandes estrellas del fútbol, generando copiosas entradas extra en la Hacienda pública.

Al mismo tiempo, en la misma comparecencia, señalaban Montoro y los suyos otro agujero negro tributario, el de los autónomos, y particularmente el pequeño comercio. En España hay una asunción, como un terreno de exclusión en el que hay cierto do ut des fiscal con adobo de cotizaciones; nos explicamos: el autónomo paga unas cotizaciones excesivas por poder funcionar en el mercado empresarial, pero el sistema de módulos o la propia estimación directa vigentes abren claras vías a la elusión de impuestos personales -del autónomo- y societarios -de sus falsos clientes o proveedores-, al mercadeo de facturas sin contraprestación, a la generación de dinero negro. Lo que la Seguridad Social recibe, Hacienda lo deja de percibir. La cosa está, como en todo en esta vida, en el saldo. Ir a por los autónomos tributariamente -de entrada, con visitas relámpago o disfrazadas de cliente a los comercios para detectar in situ manejos con el IVA- deberá hacer reconsiderar las cuotas de autónomo, incomparables en la UE. La pescadilla se muerde la cola.

Debemos aplaudir la nueva iniciativa de un Montoro metido a socialdemócrata de manual. Es una verdad a voces que si las grandes corporaciones pagaran en función de sus beneficios, sin tantas fugas legales de la base imponible y, por supuesto, sin tanto miedo a su poder, los presupuestos públicos darían para menor déficit y para mayores prestaciones y calidad de los servicios sociales. La fuerza de las circunstancias dejan en un cajón -más alcanforado que el socialdemócrata- a los mecanismos del libre mercado, a la creación de empleo y riqueza derivadas de una reducción de impuestos que harían, Dios mediante, que la economía remontara el vuelo y que, cuadratura del círculo, los impuestos bajasen cada vez más y España y los españoles, además, fuesen cada más ricos.