Las cosas de palacio van despacio. Muchísimo. Una de las primeras declaraciones que hizo el director de La 2, Juanma Hidalgo, tras su toma de posesión, fue lanzar el anuncio de que la cadena iba a poner en marcha un gran programa musical con actuaciones en directo. De esto han pasado casi tres años y sólo ahora ese deseo se va a ver cristalizado con la puesta en marcha parece que inminente de La hora musa, un espacio que dirigirá Jero Rodríguez (el responsable de Cachitos de hierro y cromo) y que se producirá desde el centro de Sant Cugat, en Barcelona.

Detengámonos un momento en el que fue, por ahora, el último programa musical de estas características emitido en TVE. Muchos creerán que se trata de Música sí. Pero no es cierto. La respuesta correcta es No disparen al pianista, presentado por Ruth Jiménez y dirigido por Daniel Villasante desde Prado del Rey. Para quienes no lo ubiquen, recordaremos que se emitió los sábados a las 9 de la noche a lo largo de 2009, y que por él pasaron nombres tan ilustres como Paul McCartney, Diana Krall, Frank Ferdinand, Los Planetas o Leonard Cohen. Era un programa caro. Pero pasó a la historia, al menos para los que evaluamos las audiencias, como el programa menos visto en el prime time de la cadena hasta el momento en el que se emitió.

Ni que decir tiene que desde 2009 a esta parte la cuota de pantalla de La 2 se ha reducido bastante, tras haberse multiplicado la oferta y las formas de ver la televisión. Lo que quiero decir con esto es que todo apunta a que La hora musa va a tener una audiencia testimonial. Puede que por debajo de la media de la cadena, que ya de por sí es escasa. Ojo, que no por ello deja de ser un espacio necesario.