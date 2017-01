'Nocherrancia': La noche de la marmota

Si nos guiáramos por la programación de Nochevieja de las cadenas no sabríamos ni en qué año estamos. Esta es una época de tradiciones y en televisión se sigue a rajatabla. Demasiado. A veces es mejor innovar. Menos mal que el sábado el reloj de la Puerta del Sol tenía el cartel de 2017 porque entre José Mota, Paz Padilla y Joaquín Prat, parecía que no avanzábamos. Un año más en lugar de Nochevieja, en televisión fue Nocherrancia. La 1 comenzó con el especial de Mota, cuyo humor ya no sorprende. Sus imitaciones aburren y parodia hechos que sería mejor no recordar en una noche de fiesta. A continuación fueron Eva González y Santiago Segura los encargados de conducir una gala musical sin nada que destacar. A veces no sabías si estabas en Telecinco o en la pública porque las interminables galas contaban con los mismos invitados y las mismas canciones. La de Paz Padilla y Joaquín Prat volvió a ser un aburrimiento sin ninguna innovación. En este caso la más inteligente fue Antena 3, que tras las Campanadas hizo un refrito de actuaciones musicales de ahora y antes sin gastar el dineral que la competencia desembolsó para las galas. Eso sí, el programa fue igual de infumable. Los momentos previos de conectar con la Puerta del Sol la cadena de Atresmedia optó por un programa presentado por Ares Teixidó y Jorge Fernández que pasó sin pena ni gloria. Lo de Canal Sur mejor dejarlo aparte. No hay nada más arcaico que María del Monte presentando una gala más aburrida que las de La 1 y Mediaset si cabe.

Lo mejor de la noche fue el programa especial de Zapeando en La Sexta. Frank Blanco y sus colaboradores hicieron reír, innovaron y pusieron el broche al 2016 como se merece, con fiesta y sonrisas. Cuatro tampoco lo hizo mal apostando por Sobera y las citas más sorprendentes en el restaurante de First Dates. Al menos fue algo novedoso, que visto lo visto es de agradecer. Sobera también fue el mejor en las Campanadas que dio con Lara Álvarez. Mezclaron la realidad con algo de ficción de su programa y la pareja de presentadores se emocionó dando muestra de su naturalidad. Pedroche sorprendió, aunque ya cansa, junto a un Chicote que quedó en un segundo plano. Anne Igartiburu, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz fueron más de lo mismo. Frank Blanco e Irene Junquera son los segundones que pasaron sin hacer ruido. Y Canal Sur debería arriesgar más para que lo único que importe no sea que no vuelvan a meter la pata como hace dos años. Esperemos que en 2017 las cadenas arriesguen, nos sorprendan, apuesten por la ficción española, mejoren los programas que ya había y creen otros nuevos que demuestren que en este país y en este medio se pueden hacer cosas buenas.