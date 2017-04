Olivencia y el torpón

Don Manuel Olivencia es un señor. Se puede afirmar rotundamente, y sin matices ni explicaciones. Su fama le precede y su aura le acompaña. Porque el estilo es el hombre, y porque obras son amores y no buenas razones, quienes lo han tratado pueden estar seguros de que han convivido con una persona difícilmente repetible. Así ha sido reconocido, en el mundo académico, en el de la Abogacía, en el concierto mundial del Derecho y en el ranking global de las buenas personas.

No todo el mundo, sin embargo, tiene que saber que Don Manuel Olivencia, como catedrático, siempre fue cariñoso y paternal con los alumnos; que tiene una capacidad casi martirial de servicio a España; que, como buen aficionado a los toros, sabe que, en la vida, "nunca hay que perderle la cara al bicho y, sobre todo, nunca hay que descomponer la figura", como recomendaba mi amigo Ramón Toledano; y, además, que tiene muchísima gracia y un finísimo sentido del humor.

Estando yo todavía en tercero de carrera, tuve la suerte de que me cogieran bajo su padrinazgo un grupo de ya licenciados en Derecho, todos cinco años mayores que yo, habituales de la Librería Lorenzo Blanco y tipos muy ilustrados, como Antonio Ojeda, José Mª Vázquez y José Ramón Cía. A ellos le debo esta historia, como les debo tantas otras cosas. Estando Don Manuel haciendo exámenes orales, le tocó el turno a José Mª Zafra, otro de aquella pandilla, que luego acabó de responsable de la Agencia Cid, de publicidad. El Zafra entró acojonado y nerviosísimo al examen, y sus tres amigos lo esperaron, ansiosos, a las puertas del Seminario. Salió Zafra sonriente y diciendo: "¡Qué bien! ¡Qué gran hombre, Don Manuel! ¡Qué gran profesor!". A lo que los otros dijeron, a coro: "Pero ¿te ha aprobado?". "No, no, claro. Pero me ha tratado estupendamente. ¡Qué caballero!". Y se quedó tan feliz, el bueno de Zafra, hasta septiembre.

Habiendo sido llamado para desarrollar diversas funciones al servicio de España, puso Olivencia por delante su sentido de servicio a la colectividad antes que la defensa de sus intereses, personales y familiares. Seguramente, él y su familia habrían tenido muchos menos sufrimientos y disgustos de no haber aceptado, por ejemplo, el nombramiento de Comisario de la Expo, tarea que desempeñó con toda dedicación y altura de miras. Fue objeto de ataques enmascarados, de conspiraciones de medio pelo y de boicots de lo más variado y mezquino. Pero él se mantuvo de pie, no cogió el olivo y se fue, en 1991, cuando todo estaba ya encarrilado. No dijo ni una palabra más alta que otra. Yo estuve por allí hasta 1990. Sé muy bien lo que digo, y por eso lo digo.

En cuanto a la gracia, a su fino y muy británico sentido del humor, me limitaré a una de sus enseñanzas. Debió ser en los últimos 90 del pasado siglo. Nos encontramos en el AVE, de vuelta de Madrid. Era una época de cierta crispación política, y en aquellos días el aire estaba cruzado de descalificaciones y palabras mayores. Él me dijo: "¿Has visto cómo está el ambiente, Pepe? ¡Cuánta chabacanería!". Yo, con aires de venir de vuelta de todo, dije: "Sí Manolo. Es que han bajado mucho el listón". "No Pepe, hijo, no. No es que hayan bajado el listón. ¡Es que han subido mucho al torpón!", sentenció el maestro.

Mezquinos y envidiosos, unos. Torpones, otros. Ésos han sido los enemigos de Olivencia. Y ésos han sido y son los causantes de muchos de los males de las patrias -pequeña, mediana y grande- a las que ha defendido siempre Olivencia. ¡Va por usted, Don Manuel!