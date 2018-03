Onda Espadas TV

Ya no hay televisión municipal en Sevilla, pero como si la hubiera. Fue el anterior alcalde, Juan Ignacio Zoido, quien cerró Giralda TV, que alcanzó sus días de gloria con el alcalde Monteseirín. A Zoido le pareció un derroche, se la cargó, y poco tiempo después se quedó sin ocho concejales de los 20 que tenía. Un alcalde sin televisión pierde mucho poderío. Zoido se ha tomado la revancha como ministro televisivo. Será por eso que a Espadas le ha dado por llenar Sevilla de cámaras de televisión. Dice que son para el tráfico, pero no se le escapará un detalle. ¿Y las que grabarán la Semana Santa? Menudo desperdicio, tener todo lo que pasa y que no lo veamos.

Algunos dicen que la ciudad será como el Gran Hermano de Orwell. Todo el mundo controlado por el Gran Hermano Mayor Espadas. Mucha ley de Protección de Datos, que traen fritos a los cofrades protegiendo los datos de los hermanos. Y, sin embargo, al alcalde se le permite que grabe todo. Lo mismo al que se salta un semáforo en rojo en la Palmera, República Argentina o Ramón y Cajal que a quien pasaba por allí, vaya usted a saber con quién.

Las cámaras son muy peligrosas. Yo conocí una experiencia terrible con un redactor gráfico. Fotografió en una estación a una pareja besándose, en una emotiva despedida de las vacaciones de Navidad. Se publicó y provocó dos divorcios, porque resultó que era un señor de Córdoba que había venido a ver a una señora muy amiga. Los dos estaban casados, aunque con otros cónyuges. Pues con estas cámaras puede pasar lo mismo. Nunca se sabe.

El concejal de las cámaras es Juan Carlos Cabrera, para variar. Como responsable del Tráfico, la Seguridad Ciudadana y las Fiestas Mayores le corresponde tener todo a punto para que no se le escape un detalle. Dicen que ya hay 187 cámaras autorizadas, pero habrá más. Se han sumado con entusiasmo: las del Tráfico, las de los distritos, las del Plan Centro, las de las setas (que son 23), las de la Semana Santa…

¿Y qué se podría hacer con esas imágenes, aparte de aportarlas a la Policía en caso de delitos? Vuelvo a lo del principio. Lo tiene genial para recuperar Giralda TV. Así como antes repetían las imágenes de la Semana Santa todo el año, y a veces veíamos a San Gonzalo en agosto, ahora podría retransmitir en directo desde la Campana, la Avenida, las setas, los distritos o lo que sea. La gente estaría distraída. Y siempre puede haber descubrimientos.