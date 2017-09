La investigación sobre lo que ocurría en Aguas de Gerona cuando Puigdemont era alcalde de esa ciudad es una operación anticorrupción en toda regla, no un estado de excepción ni una agresión más a los catalanes. Se trata de desenmascarar a quienes podrían haber prevaricado, malversado dinero público, financiado ilegalmente sus partidos o engrosado sus cuentas corrientes.

Jueces y fiscales llevan años investigando casos de corrupción, y han actuado en Gerona con el mismo afán con que lo han hecho en otras ciudades catalanas, por ejemplo Barcelona -casos 3% o Palau, entre otros- y el mismo afán y profesionalidad con que Policía y Guardia Civil han luchado contra la corrupción en Madrid, Andalucía, Baleares o Valencia, por mencionar solo los de mayor envergadura.

Así que, victimismo, el justo. Que bastante mejor que a otros les está saliendo la corrupción en Cataluña, donde no hay un solo miembro de la familia Pujol que haya pisado la cárcel, mientras ex altísimos cargos del PP llevan años en prisión preventiva o por condenas en firme, y hasta la hermana y el cuñado del Rey han tenido que sentarse en el banquillo.

Los independentistas son expertos en presentarse como personajes permanentemente agredidos por quienes no piensan como ellos. Lo hacen muy eficazmente, no solo creando simpatizantes para la causa a través de libros de texto convenientemente manipulados sino también financiando medios de comunicación o apretando las tuercas a quienes se rebelan ante las imposiciones de las instituciones independentistas. Manejan además el marketing de la frase simple que, repetida hasta la saciedad, se asume como si fuera cierta. España nos roba, por ejemplo.

Puigdemont y los suyos, si tuvieran lo que debe tener un político decente, deberían aceptar de buen grado que la justicia quiera acabar de una vez por todos con la corrupción. A no ser que prefieran que no se indague excesivamente no vaya a ser que…