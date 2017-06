Pablo Iglesias se la juega

Hubo un líder de la oposición que presentó una moción de censura, Felipe González, y gracias a ella logró demostrar que era un político riguroso, con proyecto, con enjundia y sentido de Estado. Esa moción, que perdió, sirvió sin embargo de catapulta para convertirse después en el presidente más votado de la historia con 202 escaños.

Hubo un líder de la oposición, Antonio Hernández Mancha, que al poco de ser elegido presidente de Alianza Popular presentó una moción de censura que sirvió para que España entera conociera su escasa altura política, su falta de discurso, su mediocridad. Apenas dos años después fue defenestrado por los suyos y Fraga regresó de sus cuarteles de invierno para promover el cambio en la cúpula, que se hacía imprescindible.

Pablo Iglesias tiene hoy en su cabeza la imagen de Felipe González, pero puede salir convertido en Hernández Mancha. Es inaudito que una moción de censura la presente el líder del tercer partido, que no tenga unos mínimos apoyos previos que le salven la cara y que lo haga, además, cuando su partido sufre fuertes tensiones indisimulables y los sondeos pintan que ha perdido fuelle en los últimos meses.

Mal que le pese a Iglesias, dotado de una vanidad exacerbada, la expectación del debate estará puesta en el portavoz socialista, para ver si se capta algún síntoma de cómo respira el nuevo PSOE de Pedro Sánchez respecto a su relación con Podemos.

Sánchez no es diputado, pero se juega mucho en esta moción. Para seguir al frente del PSOE debe comer el terreno y los votos a Podemos, así que su posición ante la moción es muy singular porque está obligado a marcar distancias con Rajoy pero no puede hacer el menor gesto de apoyo a Podemos. Sin embargo, no todo el PSOE está de acuerdo con la abstención, y defiende un voto negativo y rotundo a Pablo Iglesias si quieren ganar elecciones.

Pero el que se la juega es Iglesias.