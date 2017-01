Pensiones: el gran negocio

A todo el mundo -con más o menos sentido común- le preocupa qué vaya a ser de él cuando deje de estar en edad laboral, de poder cobrar un salario, de estar, digámoslo así, dentro del método; hasta ahora, ese invento maravilloso que era el sistema de bienestar social, basado sobre todo en una demografía favorable y en una creación continuada de puestos de trabajo de cierta calidad, se encargaba de resolver -mejor o peor- esos temores: si se había cotizado lo suficiente, cabía esperar una pensión que le permitiera a uno no morir de hambre e incluso hacer un par de viajecitos al año a Benidorm. De unos años a ahora este axioma fundamental está siendo puesto duda; el bombardeo informativo sobre el hecho de un futuro incierto (qui prodest?) es incesante y la zozobra de aquellos que todavía no han llegado a la tierra prometida no hace sino incrementarse. Hay que prever; hay que ahorrar; hay que asegurarse el futuro, que vendrá negro, o por lo menos gris oscuro. Sin duda la primera pregunta es: ¿quién puede ahorrar con salarios que en gran parte no llega a los mil euros? ¿Cómo es posible que se pida al personal que ahorre algo si muchos (esos working poor) no llegan a final de mes? Pero supongamos que podemos, que lo hacemos. ¿Qué nos encontramos?

La alternativa que el sistema ofrece a aquellos afortunados/abnegados que se atreven a ahorrar -los manidos fondos o planes de pensiones privados- son caros y poco (o nada) rentables. No lo dice un servidor, sino determinados estudios publicados esta semana. Las comisiones tanto de gestión como depósito son exorbitantes; y se cobran sea cual sea el rendimiento de aquéllos. No bajan de un 1% entre ambos conceptos en los más económicos; llegando la mayoría al 1,5%, límite que impuso el gobierno a finales de 2014. En un entorno de tipos de interés bajos o próximos a cero -vean qué ofrecen los bancos por sus imposiciones-, ¿no resulta casi abusivo? Y sus rentabilidades reales -a cinco años vista, por ejemplo- solamente en un número muy poco significativo baten a la inflación en igual periodo de tiempo. Es decir, que como instrumento para aparcar y no tocar una cantidad determinada con ventajas fiscales (desgravaciones de la base imponible etc.), puede ser aceptado; como vehículo para rentabilizar un ahorro previsor, decididamente no. Ahora bien, de lo que no cabe ninguna duda es de que, en el actual entorno, constituye uno de los instrumentos bancarios más jugosos para esas entidades que nos convencen -de forma machacona- de la incertidumbre del sistema público de pensiones.