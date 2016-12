No sé si recuerdan Cervantes y Lope, la tv movie que protagonizaban José Coronado y Emilio Gutiérrez Caba. Se emitió hace un par de semanas, y con un 4,5% de audiencia, anotó el mínimo de un espacio de prime time de La 1 en el año que concluye. No nos produce ningún placer comprobar este dato, pero sí alienta el hecho de haberlo previsto con tanta antelación. En cuanto vi esta película para televisión dirigida por Manuel Huerga, me apresuré a relatarlo en esta columna, en los siguientes términos. La producción es muy buena, muy superior a la media. Diríase que parece un Imprescindibles ambientado en la época del Siglo de Oro. Pero errarán los programadores si en lugar de ubicarlo en La 2 lo emiten en La 1, porque puede darse el batacazo.

La mala recepción de Cervantes y Lope ratifica lo que sabemos desde hace tiempo. En televisión, cuanto peor, mejor. Y viceversa. Por increíble que parezca, Cervantes y Lope rebajó casi a la mitad la audiencia que había alcanzado Hora punta. Paradoja que por sí sola editorializa sobre los gustos y hábitos del espectador contemporáneo. Nadie quiere sutilezas. Y quien gusta de ellas parece obligado a encontrarlas en determinados canales temáticos.

En este contexto, cabe reflexionar acerca del comportamiento de una televisión pública. Llegados a este punto, ¿tiene sentido continuar con la guerra de las audiencias? El gabinete de Comunicación de RTVE pone especial empeño en resaltar los triunfos en informativos. Pero sabiendo el terreno que pisamos, conociendo de sobra los gustos predominantes, cualquier logro es sospechoso.

No nos olvidemos de que cuanto peor, mejor. Los audímetros lo confirman sin rodeos: los mejores programas del año (de Tabú, Late Motiv, de Atención obras a El cazador de cerebros) no han llegado al 1% de audiencia.