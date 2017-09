Pepe Salcedo, Sevilla y 'Semana Santa'

¿y QUÉ es un montador de cine? Es el que une y guisa con mimo todos los ingredientes del plato: es el cocinero, es el chef. ¿Premios? Todos. ¿Reconocimientos? Más aún. ¿Amigos? Infinitos, porque Pepe Salcedo era de verdad una buena persona. Compañero de viajes y aventuras. Cómplice incondicional en el amor por el celuloide, hizo de un chico de la Telefónica uno de los mejores directores del mundo (Almodóvar). Tejió pacientemente planos maravillosos de Cuadrado y Alcaine en inolvidables secuencias de pura artesanía (Borau). Remó al viento con Lord Byron y Mary Shelley (Gonzalo Suárez). Acompañó en el ruedo cinematográfico como sobresaliente de Oro (Díaz Yanes). Y se lo pasaron muy muy muy bien con él Gómez Pereira, Juan Amorós y Alfonso Nieto.

Un día en una inolvidable sobremesa en Casa Robles, Manolo Gutiérrez Aragón, Carlos Colón y yo lo convencimos para que montara Semana Santa. Para que de 40 horas de filmaciones nos entregara 40 minutos de gloria. Desde entonces, Sevilla cuenta con una obra maestra cinematográfica única de su celebración más querida y universal; patrimonio eterno ya y por siempre de todos los sevillanos.

Pepe era el rey de las eternas sobremesas. Desde Simpson's en Londres, a Casa Paco en Madrid, donde ejercía de emperador, era en Sevilla donde más disfrutaba, y donde nos regalaba generosamente su amistad, su cariño y su fraternidad sincera, que hace que hoy se nos encoja el corazón de pena y no podamos contener las lágrimas. ¡Te echaremos mucho de menos! So long, querido amigo... So long.