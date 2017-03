Pequeños emperadores, grandes tiranos

Me encontraba sentado en un jacuzzi amplio, solo, disfrutando de burbujas calientes alrededor del cuerpo y con la mente en blanco y en silencio. Cuando dieron las seis de la tarde, en la pequeña piscina contigua apareció un monitor con un niño de dos años cogido de la mano; detrás de él, con los zapatos envueltos en bolsas de plásticos para preservar los protocolos de higiene etc. etc., cinco personas mayores vestidas de paisanos. Una pareja de alrededor de los 65 años, de clase media y a buen seguro jubilados de privilegio, una señora mayor y de aspecto más humilde, y un matrimonio joven, de unos 35 años, funcionarios o similar. Los cinco vestían con esas prendas convencionales, insulsas, de discretos colores y calidad ínfima que hoy se venden en las grandes superficies. Con alta probabilidad, y por fortuna, habían mejorado su situación en los últimos decenios y habían dejado atrás generaciones de penuria. Se sentaron en dos bancos y se dispusieron a observar en primera fila lo que sin duda era el acontecimiento memorable de la semana: el pequeño emperador iba a recibir sus primeras nociones de natación en un club privado y con un profesor particular. Si lo hubiera podido ver el abuelo Aniceto, que no llegó a conocer el mar, qué orgulloso se sentiría.

El chavalín, un consentido maleducado, no quería entrar en el agua, y lloraba y pateaba. Los tres abuelos, los dos padres, intentaron mediante palabras amables que habrían leído en algún libro de ayuda (Cómo educar a su hijo sin traumas) convencerlo. Imposible. Al cabo de unos minutos, y por mero agotamiento, el buda regordete accedió a sumergirse.

Manguitos homologados, gafas especiales, tapones en los oídos... Cuatro palmetazos al agua, dos patadas coordinadas y los familiares estallaron en gritos de alegría y apoyo: "¡Bien Alexis, bien, eso es miarma, qué grande eres!". En pocos minutos la sesión acabó y la comitiva volvió al vestuario con Alexis triunfante.

La casualidad quiso que, a la salida, coincidiera con la familia en una cafetería cercana. El pequeño emperador, rodeado de sus siervos, engullía un trozo de tarta y sorbía un batido. Era el centro de atención de la reunión. Me dieron ganas de decirles: "Están criando un tirano, y aún peor, un desgraciado". Pero obviamente me callé. La pirámide de base inversa no solamente dificulta el pago de las pensiones, sino que está alimentando una sociedad de futuros cretinos.