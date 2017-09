Andalucía ha conseguido situarse este verano en cabeza del ranking de las comunidades Españolas con un mayor número de banderas azules en sus playas por delante Canarias y Baleares. Este esfuerzo de nuestra administración pública parece haber pasado desapercibido por los medios de comunicación y hoy desde esta tribuna quiero hacer un merecido reconocimiento al esfuerzo realizado por todos y especialmente por los alcaldes, técnicos de Medio Ambiente, personal de limpieza, seguridad, servicios de socorrismo y usuarios. Para poder obtener la deseada Bandera Azul se miden aspectos relacionados con la calidad de las aguas de baño, información y educación ambiental, gestión ambiental y seguridad y por último servicios e instalaciones que ofrecen se ofrecen a los usuarios.

Resulta de este informe presentado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor que la provincia de Cádiz es la que mayor número de Banderas suma en esta edición y cabe destacar la incorporación de las Playas de El Puerto de Santa María, concretamente: La Puntilla, Santa Catalina, Fuentebravía y Valdelagrana que después de unos años a la deriva han conseguido nuevamente este galardón, enhorabuena de corazón. La segunda provincia en el ranking es la de Huelva seguida de las provincias de Almería, Malaga y Granada.

La Bandera es un distintivo importante para la promoción de nuestros destinos de sol y playa en el mercado nacional e internacional y sin duda un "titulo" con el que ciudadanos y políticos pueden sacar pecho frente a otros destinos que no cuidan su patrimonio ambiental. También es cierto que la Bandera Azul no hace milagros y que si los usuarios no colaboran depositando las basuras en los contenedores especialmente habilitados para ello la imagen del destino quedara dañada. Es por ello que desde aquí hago un llamamiento a todos para conservar aquello que tanto nos costó conseguir y que tanta riqueza genera.

Deseando playas de Bandera para ciudadanos que las cuidan y las protegen de la degradación. Playas de Bandera para visitantes que se desplazan desde miles de kilómetros para disfrutar de nuestras costas. Playas de Bandera para que nuestros jóvenes puedan disfrutar de ellas en el futuro. Playas de Bandera donde la educación y la convivencia sean los principales protagonistas. Playas de Bandera para mí, para ti y para ella.