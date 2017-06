Podemos con taxistas y estibadores

Habrán sabido esta semana del huevazo que le propinaron a Pablo Iglesias cuando asistía dando su apoyo, en una manifestación, al gremio del taxi ante la competencia brutal y disruptiva que le suponen las nuevas alternativas de transporte personal como son Cabify o Uber o Blablacar. Estas fórmulas contemporáneas de desplazarse bajo pago podrían compararse con los cangrejos invasores de las marismas del Guadalquivir o los mejillones del delta del Ebro: mucho más fuertes que la oferta tradicional por su mayor aprovechamiento de las condiciones de la competencia que, por mor de la tecnología en dinamismo acelerado, cambian radicalmente las relaciones entre la oferta y la demanda. Todas las partes tienen sus reclamaciones y sus derechos en este conflicto. El taxi, una forma de concesión administrativa -o sea, pública- tiene todas las de perder. Iglesias hace bandera de quienes esgrimen que hay, lo dicho, unos derechos adquiridos. Las sentencias de tribunales europeos, diversas, no dejan claro quién debe ser protegido. ¿Debe alguna parte ser protegida?, cabe esto preguntarse.

Iglesias, o Podemos, reitera en esta controversia su postura con respecto a las reclamaciones de los estibadores portuarios, a los que también defiende a pesar de que las condiciones contractuales de este colectivo son, según muchos, privilegiadas, además de suponer una asimetría que lesiona la competencia que en ese sector rige en la Europa comunitaria. Es sorprendente -realmente, no lo es- que la postura de la izquierda más izquierda o colectivista o pública coincida en esencia con la protección del empleado y más del empleado público que ostentaba el régimen franquista. No en vano el Estatuto de los Trabajadores de la subsiguiente etapa democrática bebió del blindaje de la condición del empleado por cuenta ajena -público o privado- de aquel régimen.

Cabe hacer traslación de este análisis a la condición de empleado público, a la de funcionario. España pasa por tener mucho peso de lo público en su estructura económica, y esto es objeto de queja por un empresariado -sobre todo el de menor perfil, los autónomos- que carece de protección y paga mucho más que en otros países de nuestro entorno de referencia. Iglesias se apunta al empleado público o, caso del taxi o la estiba, a la masa de trabajadores que tiene derechos adquiridos en contraste con la absoluta libertad de contratación y competencia. Los que llenaron el carrito del súper en plena crisis, los funcionarios, con una seguridad económica que los hizo pasar por privilegiados tras años de ser segundones en la época de las vacas gordas, son objeto de deseo del voto de Podemos. Muchos funcionarios, muchos enseñantes, se pasaron del PSOE a Podemos en la creencia de que sus privilegios o derechos adquiridos iban a seguir siendo mejorados o mejor protegidos si este partido de izquierdas seguía la traza del fuero franquista. Los extremos se tocan. El propio Partido Popular, tan socialdemócrata en la crisis, ha cuidado en el Gobierno este segmento de empleo público, con buen criterio: cosas de los votos y de la demanda agregada. Resulta todo esto en una reflexión. Cómo compaginar la estabilidad de quienes -taxistas, estibadores, policía, bomberos, profesores de instituto y universidad, empleados de la Junta- con las nuevas formas de competencia. Con sus familias y su futuro. Toda una propuesta de debate ideológico. Quien esto escribe tiene plaza de funcionario. No me imagino lanzando un huevo a nadie. Mas, por concretar, quien tiró el huevo abomina del oportunismo de quien pretende defender a unos -taxistas- y no a otros, los empleados del transporte privado de nueva generación. ¡Ah!, Dylan de nuevo: los tiempos están cambiando.