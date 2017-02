Política de redes sociales

Abren nuevos campos de oportunidad en las empresas a los docentes, a los cuerpos de seguridad, a los medios de comunicación y, lógicamente, también a la política, de manera que no existe dirigente político que de vez en cuando no acuda a Facebook o Twitter a colgar una sentencia sobre cualquier tema de actualidad. Algunos de los menos adictos lo harán obligados por sus asesores y delegando en el personal asignado para ello, pero es seguro que todos los partidos disponen de una estrategia de comunicación a través de las redes sociales bien definida y a la que cada vez dedican mayores recursos.

Todos son perfectamente conscientes de que la publicidad y la comunicación a través de los medios tradicionales pierde terreno frente a los digitales debido al extraordinario impacto potencial de estos últimos, hasta el punto de que los ingresos publicitarios a través de redes sociales crecerán más de un 70% en los próximos tres años y superarán a los de prensa escrita en 2020.

Personalmente creo que no es la mejor forma para la comunicación entre políticos y ciudadanos. Admito que la posibilidad de entablar un diálogo directo y espontáneo entre ambos resulta bastante seductor, entre otras cosas por el extraordinario potencial de movilización demostrado en diferentes ocasiones, pero me parece excesivamente arriesgado su afianzamiento como herramienta informal para la comunicación de las preferencias de los gobernantes, al menos en la forma en que lo practica el nuevo presidente norteamericano. Precisamente porque los medios digitales permiten la comunicación instantánea y la reacción inmediata de los agentes frente a las noticias, las apariciones espontáneas y no suficientemente calculadas de líderes o de representantes institucionales para comunicar o simplemente comentar cuestiones de actualidad pueden tener consecuencias desestabilizadoras.

La Comisión Europea o el Banco Central Europeo (BCE) comunican las líneas maestras de sus estrategias políticas (political guidance) con el fin de que los ciudadanos y las empresas que puedan verse afectadas puedan anticipar sus consecuencias y adaptarse de la mejor manera posible, pero no imagino a Mario Draghi colgando en Twitter su opinión sobre la conveniencia de revisar la estrategia monetaria en la Eurozona ante el repunte de la inflación. La publicación de political guidance es una práctica habitual en un gran número de instituciones por todo el mundo, especialmente en los casos de gestión descentralizada, que con frecuencia incluye algún tipo de información sobre el calendario de ejecución o duración de las medidas. La cuestión es que, si la institución tiene credibilidad, es decir, capacidad de convicción de que en caso de necesidad se cumplirá con lo anunciado, una adecuada política de comunicación puede facilitar los efectos pretendidos sin demasiados traumas de reacción.

La comunicación política a través de redes sociales puede resultar adecuada ante episodios de actualidad que exigen una intervención inmediata, pero no parece el mejor contexto para el debate de cuestiones tan trascendentales como las que en estos momentos están en el candelero en los Estados Unidos.