'Pop', un documental esencial

El documental Pop, una historia de música y televisión que Movistar+ ha emitido en las últimas semanas y que ahora se puede disfrutar bajo demanda es un claro ejemplo de que merece la pena gastarse dinero para poder disfrutar de productos de calidad como este. Se trata de un documental compuesto por cuatro episodios que repasa la historia de la música y la televisión en nuestro país. Lo hace desde un punto de vista cultural y profesional que encandila. Se nota el gran trabajo que hay detrás de cada capítulo. Han contado con la colaboración de numerosas personalidades de la música y de la televisión y todos coinciden en lo mismo, que desde hace unos años la música ya no está presente en las cadenas en abierto. Y no les falta razón. Que la cultura musical haya desaparecido de las cadenas que emiten en abierto, en especial de las públicas, es un hecho grave. En los últimos tiempos son pocos los programas que invitan a cantantes a los platós y cuando lo hacen la música y la voz en directo casi siempre está ausente. En este aspecto ignoro de quien es la responsabilidad de los insufribles playback, si es de las cadenas, de las productoras, de los cantantes, de los representantes… Que cantar en directo supone mucho más despliegue técnico es un hecho. Pero hacerlo de mentira no ayuda a nadie, ni al programa ni al artista.

Los programas de humor y de tertulia política han ganado terreno en detrimento de una industria que merece más visibilidad. Atrás quedaron formatos como Música Sí, Del 40 al 1 o Aplauso, que invitaban a cantantes reconocidos y daban la oportunidad a otros no tan conocidos. En los últimos años en la televisión en abierto la música ha estado presente en concursos musicales como Operación Triunfo, Factor X o Se llama copla, pero cada vez derivan más a programas en los que los famosos hacen imitaciones o demuestran sus dudosas dotes para cantar, más con el objetivo de entretener que de fomentar la industria de la música. Habrá que esperar para ver si el nuevo OT sigue apostando por la música o el programa gira más en torno al reality show.

Por todo esto hay que valorar que en el canal #0 de Movistar+ se haya emitido este documental, un ejemplo de que con esfuerzo y constancia se puede reunir a muchos rostros de la música y la televisión. Además muestran lugares emblemáticos como las salas musicales más conocidas y recuerdan momentos televisivos y canciones con los que provocan la nostalgia de los espectadores. Es un documental cien por cien recomendable, también por el gran trabajo técnico que hay detrás. Y cabe recordar y agradecer que en este canal existan formatos como Likes de Raquel Sánchez Silva, o Late Motiv de Andreu Buenafuente a los que acuden grupos musicales de todas las generaciones y actúen en directo.